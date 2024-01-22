《電機股》小家庭當道 大同3寶打造智慧廚房

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【時報記者任珮云台北報導】家庭型態轉變，3-4人兩代小家庭這種生活模式為現在主流，也因此日常中的分工與效率常成為夫妻間討論的重點。因應新潮流，大同(2371)家電推出全新輕裝機能家電-大同廚房三寶，包括雙旋噴淋洗碗機、乾燥烘磨廚餘機及瞬熱製冷淨飲機等家電，著眼於解放廚房工作，讓使用者透過家電技術，節省勞力支出，更能有效利用時間創造生活品質，真正實現高效智慧廚房遠景。

大同雙旋噴淋美型洗碗機採用上下雙旋噴淋系統洗淨，360度水柱設計讓清潔無死角，全面洗滌更乾淨；具備5種洗滌模式(強力洗/標準洗/快速洗/蔬果洗/烘乾) 並結合72度高溫沖洗殺菌，可視髒污程度及清洗需求選擇最適模式。另有獨立熱風循環烘乾功能，滿足生活中多樣需求；雙給水模式可水箱注水或外接進水管，隨使用情境彈性調整；4人份容量設計符合現代家庭需求，同時為符合台灣中式餐具而附有多樣配件(碗盤籃、刀叉筷架、蔬果籃)，餐具擺放不卡關；三重殘渣過濾系統則可避免殘渣進入排水管引起阻塞。

大同乾燥烘磨廚餘機結合高效技術，為現代家庭廚房提供環保又方便的廚餘處理解決方案：配備高溫乾燥殺菌技術，能夠迅速降低廚餘中帶有的細菌；採用粉碎研磨X型攪拌刀和雙層切碎刀的雙刀技術，不論是果皮、蔬菜殘渣還是魚骨、雞骨、貝殼皆可充份粉碎，並有效地將廚餘體積減少近90%，節省垃圾袋使用亦可降低垃圾處理頻率；搭載除臭活性碳有效吸附廚餘中的異味，維持廚房空氣清新。活性碳濾芯更可輕鬆拆換，確保長效使用；另為簡化使用流程，設有自動清潔模式，讓清潔變得更加輕鬆，使用者更可專注於烹飪和享受美食。

大同瞬熱製冷淨飲機具備3秒瞬熱出水技術，5公升大水箱容量無需頻繁加水，滿足愛喝水使用者的需求；在水質把關上，擁有雙重濾芯及四道淨化系統，包括RO逆滲透濾芯可攔截水中有機物及重金屬，及PCB複合式濾芯有效濾除水中泥沙/鐵/懸浮物/餘氯及異味，同時內建生水水質TDS檢測系統，提供安心淨水同時也充分確保水質純淨度，讓確保使用者每一口飲用都是安全可靠的；設計有6段水量自動出水(90ml/120ml/180ml/240ml/300ml /500ml)及9段水溫調節(10℃/常溫/45℃/60℃/70℃/75℃/85℃/90℃/98℃)，可隨心所欲地選擇適合的飲用溫度與飲用量。