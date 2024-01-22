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迎新春拿好禮「文山圈」串動店家低碳智慧新商機

  • 工商時報 唐煒哲
高雄市議員陳慧文、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄、高雄市文山特區商圈永續發展協會籌備處總幹事蘇文瑞，右起:高雄市議員 林智鴻、高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢。圖/文山特區商圈提供
高雄市議員陳慧文、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄、高雄市文山特區商圈永續發展協會籌備處總幹事蘇文瑞，右起:高雄市議員 林智鴻、高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢。圖/文山特區商圈提供

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「文山特區商圈」位於高雄市鳳山、三民區交界，過去粿類美食從赤山開枝散葉到各地，現在則發展出多元美食吸引饕客絡繹不絕。因應經濟部商業發展署街區店家升級轉型計畫，促進商圈發展低碳化、智慧化的目標，店家更串聯發起「串動文山圈」行銷活動，將成果融入店家作生意與消費者日常習慣中，帶來文山特區商圈全新的商業活力。

關心鳳山發展的高雄市議員陳慧文、林智鴻，以及大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄、高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢受邀，於本月17日走訪高雄市文山特區商圈，體驗執行成果：只要民眾來到商圈店家消費，即可透過掃碼集點參加抽獎活動，就有機會獲得店家提供的各式優惠，獎項涵蓋了「饗食圈」、「生活圈」、「潮流圈」三個文山特區商圈的特色，不僅豐富在地社區的生活樂趣，更能吸引許多民眾前來感受在商圈逛街的魅力。

饗食圈傳遞多元美食風采，文山特區商圈再掀歷史新活力！

鳳山赤山美食歷史悠久，加上文山特區重劃發展後，選擇更加豐富多元。「饗食圈」串動商圈注入新活力，呈現了一場美食盛宴，包含知名連鎖品牌「季洋莊園咖啡」的創始店、維持40年傳統風味的「古名豆花王」、在四川拜師帶回好手藝的「川辣道」、嚴選初鹿鮮奶青年店家「南傳鮮奶茶坊」等，不勝枚舉。饗食圈內的本土美食結合多元文化，共同串動商圈活力，蓬勃發展。

高雄市議會陳慧文議員與高雄市文山特區商圈永續發展協會籌備處總幹事蘇文瑞分享運動的樂趣。圖/文山特區商圈提供
高雄市議會陳慧文議員與高雄市文山特區商圈永續發展協會籌備處總幹事蘇文瑞分享運動的樂趣。圖/文山特區商圈提供

「生活圈」綻放生活力，「潮流圈」引領潮流新概念！

文山特區商圈滿足日常生活的各種需求，「美憶運動健康館」提供適合大眾的各式舞蹈課程，享受運動的樂趣。在地經營40年的「Hi家居-888創意生活館」也於農曆年前推出各項滿額折扣，邀請消費者一起除舊佈新。當想換個造型時，「新概念剪燙專門店」或「胖大Q精緻快剪」則可以滿足不同客群的需求，一起用新形象、迎新年。

迎新春拿獎品！一起成為最潮圈內人！

「串動文山圈」每週抽獎活動正持續熱鬧進行中，並訂於2月5日進行最後一次抽獎，邀請大家到文山特區商圈走走逛逛，好吃、好喝加上好玩的活動，成為高雄最潮的圈內人。

文山特區商圈LINE@: https://lin.ee/47ywWIU

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