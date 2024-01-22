迎新春拿好禮「文山圈」串動店家低碳智慧新商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「文山特區商圈」位於高雄市鳳山、三民區交界，過去粿類美食從赤山開枝散葉到各地，現在則發展出多元美食吸引饕客絡繹不絕。因應經濟部商業發展署街區店家升級轉型計畫，促進商圈發展低碳化、智慧化的目標，店家更串聯發起「串動文山圈」行銷活動，將成果融入店家作生意與消費者日常習慣中，帶來文山特區商圈全新的商業活力。

關心鳳山發展的高雄市議員陳慧文、林智鴻，以及大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄、高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢受邀，於本月17日走訪高雄市文山特區商圈，體驗執行成果：只要民眾來到商圈店家消費，即可透過掃碼集點參加抽獎活動，就有機會獲得店家提供的各式優惠，獎項涵蓋了「饗食圈」、「生活圈」、「潮流圈」三個文山特區商圈的特色，不僅豐富在地社區的生活樂趣，更能吸引許多民眾前來感受在商圈逛街的魅力。

饗食圈傳遞多元美食風采，文山特區商圈再掀歷史新活力！

鳳山赤山美食歷史悠久，加上文山特區重劃發展後，選擇更加豐富多元。「饗食圈」串動商圈注入新活力，呈現了一場美食盛宴，包含知名連鎖品牌「季洋莊園咖啡」的創始店、維持40年傳統風味的「古名豆花王」、在四川拜師帶回好手藝的「川辣道」、嚴選初鹿鮮奶青年店家「南傳鮮奶茶坊」等，不勝枚舉。饗食圈內的本土美食結合多元文化，共同串動商圈活力，蓬勃發展。

「生活圈」綻放生活力，「潮流圈」引領潮流新概念！

文山特區商圈滿足日常生活的各種需求，「美憶運動健康館」提供適合大眾的各式舞蹈課程，享受運動的樂趣。在地經營40年的「Hi家居-888創意生活館」也於農曆年前推出各項滿額折扣，邀請消費者一起除舊佈新。當想換個造型時，「新概念剪燙專門店」或「胖大Q精緻快剪」則可以滿足不同客群的需求，一起用新形象、迎新年。

迎新春拿獎品！一起成為最潮圈內人！

「串動文山圈」每週抽獎活動正持續熱鬧進行中，並訂於2月5日進行最後一次抽獎，邀請大家到文山特區商圈走走逛逛，好吃、好喝加上好玩的活動，成為高雄最潮的圈內人。

文山特區商圈LINE@: https://lin.ee/47ywWIU

文山特區商圈FB粉絲專頁 : https://reurl.cc/K43DN9