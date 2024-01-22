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大眾控轉投資5成攸泰科技上市案 證交所24日審議

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證交所預計本周三（24日）召開有價證券上市審議委員會，審議攸泰科技（6928）股票上市案。攸泰科技為大眾控（3701）轉投資50.44％的子公司。

攸泰科技公司董事長也是大眾投董事長簡民智，公司實收資本額7.5億元，主要產品包括產業電腦、嵌入式板卡及其週邊零組件等。今日在興櫃收77元小漲0.23％，收盤均價為76.76元。

攸泰科技１１１年稅前純益為2.15億元，112年前三季為2.77億元，每股稅後盈餘（EPS）各為3.13元及2.99元。

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