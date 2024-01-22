定位北港鎮新興發展核心 中國醫藥大學重劃區先設大型停車場

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雲林縣政府為了定位北港鎮新興發展核心，滿足中國醫藥大學北港分部與附設媽祖醫院的發展需求，同時健全周邊公共設施及優化生活環境，22日在北港鎮舉行「北港中國醫藥大學重劃區廣停（廣場兼停車場）用地」說明會，將於重劃區內興建逾百停車位的停車場，預計今年2月底開工，提供重劃區及周邊住戶更完善的停車空間。

北港鎮為全台宗教信仰重鎮，以北港朝天宮媽祖廟為發展中心，縣府為滿足發展需求陸續進行市地重劃，目前全鎮市地重劃開發總面積約49公頃，其中包括北港中國醫藥大學重劃區，考量重劃後能持續吸引新建案，同時避免日後衍生路邊停車亂象，決定重新開發重劃區廣停用地，盤點停車需求與規畫進出動線。

雲林縣長張麗善表示，此工程斥資1100萬元，規畫空間約4600平方公尺，預計設置小型汽車停車格98格、身心障礙專用車格5格、電動汽車充電專用停車格8格、孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車格6格，共計117格停車空間。

此工程預計今年2月底開工，工期 120日曆天，完成後不僅能提供西側中國醫藥大學北港附設醫院及中國醫藥大學北港分部學生使用，有效解決原有停車格數量不足問題，也可作為北側舊河道公園及未來附近住商的停車空間。

張麗善指出，停車場工程為配合政府推動2050淨零排放政策，同時促進電動車輛使用普及，參照交通部「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有路外停車場電動車充電停車位須達2％以上，特別在場內規畫8格電動汽車充電專用停車格，提供民眾更便利完善的電動車使用環境。