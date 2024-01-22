113學測社會出題 緊扣俄烏戰爭等時事

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113學年度學科能力測驗於22日舉行最後一天考試，收尾的科目為社會科，高中老師認為，今年出題時事題、多元題與合科題型多，緊扣近年學測社會科合科命題的重大特色，例如混合或非選題中，社會領域3科使用同一文本來命題，學生需從題文中擷取關鍵資訊，由選項中來研判最佳答案。

歷史科方面，建國中學歷史老師莊德仁表示，今年題目難易度屬中間偏易，但不少題目以史地公合科的形式出現，學生必須結合3科知識，並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理的答案。

在特色出題上，莊德仁分析，今年試題扣緊國際時事，強調跨科能力的整合。尤其是俄烏戰爭相關試題不僅與時事結合，而且運用史學探究的方法，算是很好的題目。人群移動與多元文化部分，華工移民美國的歷史占4題。某些重要地區在不同時期的歷史發展，涉及到史料的解釋與立場，例如印度史和土耳其史，可以測試考生的基礎知識與閱讀能力，以及對不同觀點的解讀能力。

就地理科部分，麗山高中地理老師廖偉國指出，時事題包含第35題考戰爭傷亡如何從衛星影像判斷，還有第53題的烏俄戰爭對運輸封鎖海域，

中山女高地理老師林姿吟特別提到，今年地理科出題有著不少疑義題，像是第30題描述的國家所得落差大但無法判斷選項，第60題則是以「第一所女子中等學校的都市」入題，無法從題幹內容來判斷答案。這些語焉不詳的問題，都讓答題線索不明顯，增加考生答題的挑戰性。

內湖高中公民與社會科老師李美萱說，今年公民與社會科出題的難易度為中間程度，但仍具有鑑別度，命題主題包括：處境不利族群權利(1原住民族文化權、62排華法案、56-57公民身分)、政府權力運作與法制政策(23-24民主課責與法律原則、38及52政府體制)、性別平等議題(21-22性別文化規範、46公民權、47性別平權、59性別職業區隔)、網際網路與媒體影響公共意見(26科技近用不平等、34媒體識讀)、經濟領域議題(3供需法則、21絕對利益、25國內生產毛額、36國際貿易、61誘因)，呈現題型因應時事脈動，鼓勵學生關心社會現象。