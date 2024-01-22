魚中魚8年愛心募糧不間斷 浪浪吃飽也找到溫暖避風港

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為了讓流浪動物也度過飽餐一頓的歲末年終，國內水族寵物業者魚中魚從2016年開始，連續8年舉辦愛心捐糧活動，2023年特別於12月舉辦，從12/1-12/31的「魚您一起浪愛在聖誕-愛心捐糧」犬貓糧食認購活動， 號召全台的民眾一起擔任浪浪的聖誕老公公，讓浪浪們在寒冬中不怕挨餓。

魚中魚的夥伴們有許多人都擁有收養、救助流浪動物的經驗，從主管到基層員工都相當重視流浪動物們的相關權益，因此全體員工也相當支持公益募糧的活動，希望可以透過愛心活動，將相關理念一起帶給消費者。

魚中魚對於公益募糧秉持三大原則，第一原則是愛心民眾可以透過前往魚中魚實體門市捐贈，讓做公益簡單又方便；第二原則是不捐錢只捐糧，保證讓流浪動物得到最「食」際的幫助；第三項原則是每次捐募數據透明公開，確保捐贈者的愛心可以做出最真實的利用，每年募糧活動魚中魚也都會特別製作捐贈回饋贈品，希望透過這樣的方式推廣，集結更多愛心人士一起共襄盛舉。

魚中魚幫助流浪動物的心意8年來不間斷，這段期間也號召了超過5萬人參加募捐、協助超過5萬隻弱勢毛小孩，收到的捐贈罐頭總高度甚至超過25棟101大樓，2023年則總共募集了貓糧和狗糧加起來9452組，總計有5.1萬罐貓罐頭、15.6公噸狗糧，是公益募糧8年來最好的成績，魚中魚也加碼捐贈了111公斤狗糧，感謝愛心民眾們的共襄盛舉。

這次募集到的愛心，魚中魚將把資源分配捐贈給三個單位：APA中華民國保護動物協會、社團法人台灣幸福狗流浪中途協會以及台灣動物緊急救援小組（台灣貓狗聯合勸募平台），而隨著民眾對於寵物照護的議題愈來愈重視，魚中魚除了扛起關懷流浪動物與動物保護及動物福利的社會責任，連續8年舉辦募糧活動，也在全台20餘間門市設有犬、貓愛心送養，10年來已經超過2500隻毛小孩透過魚中魚找到家，也期許未來有更多的毛小孩可以找到屬於牠們的安全避風港。