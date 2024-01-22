共築愛心橋樑帶給生命溫暖　俐富攜手共建一個更加關愛和溫馨的社會

8年級年輕女創業家，在2023年登上紐約時代廣場，俐富公司執行長王俐喬，年紀輕輕卻看不出已創業11年，出身並不富裕的她，從小看著家裡因財務危機，帶來種種迫害與辛苦，讓她從小在心中就立志要成為有能力解決她人財務危機的人。

王俐喬表示：「以前家裡遇到困難時，如果有這樣的財債顧問能夠來協助，或許小時候就不會經歷財的辛酸。但現在我有能力可以去幫助其他曾經和我們家一樣的人，協助一個人，就是協助一個家庭。」王俐喬說：「幫助人的同時也可以賺到錢，我們一直以自己的工作引以為傲。」

先已利他人之心才能利己

王俐喬說明，或許這世界不完美，但是我們的信念，或許，可以稍微影響一點這不完美的世界。俐富公司一向秉持著「俐=人+利=先利他再利己」、「富=財富自然會進來」、「富=心裡富足 也是一種財富」的信念服務大家，今年是我創業的第11年，很感恩自己還有能力繼續回饋社會，因著這份愛，而愛的本身是幸福的。

存好心做好事善循環延續

經營企業的同時也要做公益，因為是這片土地，讓我們有了發展事業的可能，雖然我們企業成立不久，但公益不落人後，愛土地的心不限於財富，我一直相信善事可以被循環的，就像我們協助許多民眾解決財務危機、在民眾遇到錢關時，指引方向，我認為這些都是善的循環。

回饋社會傳遞溫暖正能量

俐富已經幫助數多個家庭度過財務難關，向來參與公益活動不遺餘力，我們很榮幸地向大家宣布，農曆年前透過主辦單位：台北市城市發展交流促進會和指導單位：台北市政府社會局、民政局及合辦單位：松山區公所、信義區公所在台北市政府廣場前，舉辦了一場意義非凡的公益活動「2024寒冬送暖送愛心」，旨在共同創造一個充滿愛心的公益園遊會。

我們不僅為大家準備了豐富多彩的節目和活動，更將用愛心打造一場歡笑滿溢的盛會！身為財務和債務方面的專業顧問，我們現場提供趣味小遊戲、財債務諮詢、地政士諮詢，俐富提供免費諮詢服務，讓大家在歡樂中同時獲得實用的金融知識。讓我們一同在這個特別的日子裡，用行動傳遞愛心，為社會傳遞更多的溫暖。

這次活動凝聚各界熱心人士的資源，帶給社會弱勢民眾歡樂和溫暖。展現社會的溫情，我們舉辦一場精彩的愛心園遊會，透過這次公益活動拋磚引玉，攜手共建一個更加關愛和溫馨的社會。