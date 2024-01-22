《財政》財部推8宗招標地上權標的 權利金底價近35億元

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【時報記者葉時安台北報導】財政部國產署周一公告8宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於113年3月11日開標。國產署表示，今年將辦理4批招標設定地上權，首批招標標的分布為台中市3宗、台北市2宗，新北市、台南市、高雄市各1宗，合計面積2.46公頃，權利金底價新台幣34億9847萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批次首次列標屬商業區土地有2宗，台南市東區平實營區重劃後分回土地繼110、112年標脫3宗後，本次再推出1宗，面積近1.2公頃，四面臨路且坵塊方整，周邊商業活動繁盛活絡，屬稀有之大面積優質標的；台中市東勢區土地亦屬一完整街廓大面積土地，鄰近客家文化園區，具有觀光旅遊之商機；4宗首次列標之住宅區土地均位市中心精華地區，台北市2宗中正區土地，1宗鄰近台師大及捷運古亭站，1宗近三軍總醫院公館院區及台灣大學；台中市2宗土地，北屯區土地位於長春自辦重劃區內，北區土地近台中雙十綠園道。

另2宗曾列標之土地，新北市新店區土地位於新店屈尺地區，鄰近屈尺國小及屈尺景觀公園，住宅環境良好；高雄楠梓區土地，鄰近右昌森林公園，交通及生活機能優良。