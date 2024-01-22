陳揆接見美台商業協會 對盡速推避免雙重課稅有共識

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行政院長陳建仁22日接見「美國台灣商業協會訪團一行」時表示，期盼與美國儘速解決雙重課稅的問題，並提到Google、Amazon、美光等公司亦以具體的行動來持續加碼投資台灣，未來政府會持續投入預算，吸引全球投資台灣。該訪團團長、柯拉克科技外交研究院主席柯拉克（Keith Krach）則回應，將盡所能推動避免雙重課稅。

陳揆致詞時提到，該訪團涵蓋著高科技、能源及金融產業，顯示美商重視台灣市場並且積極深入和台灣企業的合作關係。對於半年內兩度訪台、一直深化台美企業的合作關係，表達感謝之意。

陳揆說，一直以來，美台商業協會是我國推動深化台美經貿關係的堅實夥伴，成為美國企業了解台灣的窗口，也是跟台灣站在一起並肩合作。在此特別肯定美台商業協會長期以來對台灣經貿關係的堅定支持，以及對投資台灣具備信心。

陳揆說，過去三年台灣面對了國際經貿環境，還有國際情勢的巨大變化，在全體台灣人民的團結努力之下，台灣的經濟成長率仍然高於全球的平均值，向世界展現了我們的力量和韌性，備受世界肯定。

陳揆說，根據國際貨幣基金（IMF）的估計，台灣已經是全球第21大的經濟體；而根據瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力的年報，台灣的總體競爭力也進步到全球第六名。

陳揆說，未來政府也將持續投入預算來強化國內的產業和投資的環境，強化台灣經濟韌性並且持續致力吸引全球投資台灣。

陳揆說，在台美雙邊經貿關係方面，無論在雙邊貿易、或是投資領域都有很顯著的成長。根據美國商務部的數據，2023年1到11月美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣為美國第八大的貿易夥伴，雙邊貿易額達到了1,335億美元；在投資方面，美國是台灣的第三大的外資來源國，也是台灣主要尖端科技的技術來源。

陳揆說，台美透過雙方投資強化合作，尤其在半導體、AI、電動車等關鍵領域，例如台積電赴美擴大投資後成功帶動了周邊的供應鏈廠商共同赴美來設廠；聯發科在美投資IC設計中心的同時，美國Google、Amazon、美光等公司亦以具體的行動來持續加碼投資台灣，肯定台灣是安全可靠的投資地點。

陳揆說，為了促進雙方的投資，我國政府誠摯期盼與美國儘速解決雙重課稅的問題，這一件事情已經通過了眾議院的委員會，希望該協會也能夠持續協助向美國政府表達該議題的重要性，讓美商對台投資增加資金運用及降低稅務風險，為雙方產業跟人才交流創造利基。

陳揆也說，2022年6月宣布啟動的台美21世紀貿易倡議，已經在2023年的6月簽署首批協定，正持續就協定中的其他議題來進行磋商。此外，雙方將繼續在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC）等平台繼續做供應鏈的韌性、科學與技術、能源轉型等多元議題，加強合作貿易。以上這些深化台美經濟貿易制度的新的往來機制，將有助於進一步強化台美經濟夥伴關係，期盼該協會能夠繼續給予支持，並一同努力，讓台美關係在未來能夠持續創下新的里程碑。