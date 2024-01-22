THack科創大賽 參賽團隊可望參與桃園市政數位治理

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市青年事務局舉辦首屆THack科創大賽，22日舉辦決賽頒獎典禮暨桃園青創論壇，比賽為期4個月，成功與AMD、HTC兩大跨國企業攜手輔導決賽團隊，也與交通局合作擔任政府出題組命題委員，提供參賽團隊參與市府數位治理規畫機會。

THack科創大賽以「科技，可以進化未來」為主題，分為電梯簡報組、產業解方組及麥塊組(政府出題組)，入選決賽的參賽團隊，在跨國企業和交通局的支援下進行為期4個月的專業輔導、企業參訪和場域驗證，成功晉級決賽。其中，產業解方組HTC出題「人工智慧於元宇宙之運用」，由愛吠的狗團隊，以元宇宙AI語音應答助手獲得冠軍；AMD出題「邊緣渲染計算應用在提升擴增實境的身臨其境體驗」，由宇康愛運動團隊以虛擬輕艇競速獲得冠軍。

政府出題組交通局則以如何找出瓶頸路口碰撞熱點，則由NCU GaiaLab團隊以廣域多CCTV攝影機車流軌跡追蹤系統獲得第1名。桃園市長張善政參加頒獎典禮時表示，不管產業或是政府局處出題，都是考驗大家創意，從他上任後，要求所有局處透過青年局，讓青創團隊的創意推展運用在各局處，既然桃園市是鼓勵發展青創城市，市府就要率先使用青創團隊產品及服務，即使不見得成熟也有可能失敗，但是從失敗中學到經驗，比成功更為可貴。

活動同時舉辦桃園青創論壇，以「拓展視野，開闊未來—善用工具進軍海外新市場」為主題，邀請國際級講者分享新創如何踏出海外第一步，另外也探討在AI時代如何協助新創提升品牌價值。青年局長侯佳齡表示，透過THack科創大賽及相關活動，落實桃園智慧城市發展，期盼進一步推動新創產業與政府的緊密合作，為桃園打造更具活力的創新生態系統。