萬潤去年11、12月虧轉盈 合計每股淨利0.37元

先進封裝設備供應鏈去年起受到市場矚目，市場看好供應鏈個股萬潤（6187）今年營運展望，近期該股股價震盪，應主管機關公告去年11、12月自結，其中，累計該二個月稅後純益約3,000萬元，較前一年呈現虧轉盈，二個月每股稅後純益為0.37元。
萬潤去年11月及12月的營收合計為2.53億元，年成長45％，稅前盈餘3,700餘萬元，年成長高達1,133％，該二個月歸屬母公司業主淨利合計為3,000萬元，相較前一年則是由虧轉盈，去年11、12月每股稅後純益合計為0.37元。
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先進封裝設備供應鏈去年起受到市場矚目，市場看好供應鏈個股萬潤（6187）今年營運展望，近期該股股價震盪，應主管機關公告去年11、12月自結，其中，累計該二個月稅後純益約3,000萬元，較前一年呈現虧轉盈，二個月每股稅後純益為0.37元。
萬潤去年11月及12月的營收合計為2.53億元，年成長45％，稅前盈餘3,700餘萬元，年成長高達1,133％，該二個月歸屬母公司業主淨利合計為3,000萬元，相較前一年則是由虧轉盈，去年11、12月每股稅後純益合計為0.37元。
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