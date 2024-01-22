大葉大學校友總會理事長交接典禮 徐炳欽榮任

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大葉大學昨(21日)晚間於皇潮鼎宴舉辦校友總會第十二、十三屆理事長交接典禮，由韓繼綏董事長監交印信，宏祥律師會計師代書聯合事務所總經理曾翠緣正式將理事長一職，交棒給樺隆昌裝潢企業有限公司總經理、惠晴室內裝修工程有限公司負責人徐炳欽。

方文昌校長感謝歷屆理事長及全體理監事們的付出，他指出，第十二屆校友總會在曾翠緣理事長任期內，不但支持學校辦學方針，並多次響應學校的完善弱勢助學計畫，協助經濟文化不利的學弟妹安心就學，是校友提攜學弟妹的最佳表率，第十三屆理事長徐炳欽目前經營樺隆昌裝潢和惠晴室內裝修二家公司，雖然事業繁忙，但他一直熱心為產業公會服務，過去也曾在母校兼課，傳承學界和業界經驗給學弟妹，期盼徐炳欽理事長所帶領的堅強團隊，能凝聚大葉各界校友的力量，共創高峰。

韓繼綏董事長強調，校友是學校重要的資產，大葉大學自民國79年創校以來，培育了6萬多名優秀校友，運用所學在各行各業奮鬥，校友們精益求精的卓越成就，已為大葉鑄造出閃亮的金字招牌。

新上任的第十三屆理事長徐炳欽說，校友就是母校永續經營的強力後盾，大葉大學創校34年來，已經培育出超過6萬名校友，遍及海內外，去年12月校慶的傑出校友選拔也選出多位青壯世代校友，期盼優秀校友們能加入校友總會的行列，壯大校友總會的陣容，齊心共聚，創造大葉榮景永續。

第十二屆理事長曾翠緣表示，大葉大學校友總會從民國88年正式成立至今，已經走過24個年頭，很榮幸可以和第十二屆的夥伴，一起在校友總會穩固的基礎上為校友服務，她懷抱著感恩的心情，將校友總會交棒給新任理事長，相信未來在徐炳欽理事長的帶領下，將有一番新氣象，讓大葉人更加緊密凝聚。

大葉大學傑出校友聯誼會會長楊曜聰說，第十二屆理事長曾翠緣事業有成之餘，一直熱心社會服務，投入許多公益活動，第十三屆理事長徐炳欽從基層開始，一步一腳印打拼，他更將職場經驗寫成專書，要把金針度與人，他所撰寫的《室內裝修工程實務》，是乙級證照考試重要參考書，並且持續更新，已經出版到第八版了，期盼他帶領校友總會再創高峰。

交接典禮當天，大葉大學董事長韓繼綏、校長方文昌、副校長葉釋仁等人都到場送上祝福，開場由歷屆校友總會理事長陳錫堯、蔡啟仲、蔡詩傑、楊曜聰、曾翠緣依序傳遞獎盃，交給新任理事長徐炳欽，象徵薪火相傳、承先啟後。