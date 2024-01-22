全台最大室内高爾夫 高飛GOLFIT高爾夫教室正式開幕啟用

全台規模最大的室内高爾夫-『高飛高爾夫學院GOLFIT』新設的室内模擬器教室，於臺北市安和路二段217巷3號開幕後正式啓用！擁有2000多人次學員的高飛學院，新址有115坪，内部有五大練習區，采用最新的Trackman IO機型、加上很炫的切杆練習區，以及即將從國外空運來臺的Theta動態浮動果嶺，勢必帶來高爾夫教學的新時代及新樂趣。

高飛高爾夫學院，2.0版教學團隊，陣容堅强，學院成立于2019年，當時在青年公園高爾夫練習場，只有15坪的大小，只有1台高爾夫模擬器，6個高爾夫教練，今年2024年開幕的新場地，擁有15人專業的高爾夫教練團隊，其中有4位A級教練、來自澳洲的教練團隊、以及國内在綫競技的職業高爾夫PRO，創辦人楊曜駿教練，及教學總監趙勛廷等，他們改寫了國内傳統的高爾夫教學方式，讓新一代年輕人都能體驗到在室内、有專業機器的輔助下，學習到高爾夫的專業技術以及感受到高爾夫的擊球樂趣。

Trackman io系統適合各個年齡層以及男女球友。圖／業者提供

高飛高爾夫學院副總經理廖哲慶表示，在高飛高爾夫學院，可以說與美國、與世界同步，在這裏的設備不止新穎，技術也在與時俱進。歡迎各界人士來此探索與嘗試，廖副總充滿信心地說，你來了，就會愛上高爾夫！

2023台玻台豐公開賽，在去年首次成為亞巡賽一站，也是首次在賽事中引進Trackman系統，提供給職業球員嘗試，頗受球員的認同。同是職業高爾夫選手的亞太高爾夫護照董事長廖國智先生也説，他親自體驗的過程裏，Trackman裏設定的球場，打出的杆數與實際下場的成績相差無幾。就像高飛高爾夫學院創辦人楊曜駿所説，過去我們用的是V8來記錄我們的動作，現在讓我們用TrackMan IO系統來幫助大家在各個不同的層次裏學習高爾夫，並且喜歡上高爾夫。

高飛高爾夫學院，位於安和路二段遠企購物中心對面，地點交通方便，有專業的教學團隊與設備，有一對一教學，也有團隊安排，歡迎咨詢。