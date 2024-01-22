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期貨最新報價 1／22期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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01/22(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時10分(較開盤參考價) 下跌4.00點，為17,811點。

2.盤後時小臺指期貨024今天18時11分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為17,814點。

3.盤後時段電子期024今天17時17分(較開盤參考價) 下跌0.85點，為909.05點。

4.盤後時段小電子期024今天18時06分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為908.90點。

5.盤後時半導體30期貨024今天16時03分(較開盤參考價) 下跌8點，為5,053點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時13分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為38,090點。

7.盤後時段美國標普500期034 結算在4,887.25，（今日無成交）。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時14分(較開盤參考價) 下跌5.00點，為17,548點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時14分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為4,436點。

10.盤後時台積電期貨024今天18時02分(較開盤參考價) 平盤0點，為629.00點。

11.盤後時小型台積電期貨024今天18時03分(較開盤參考價) 平盤0點，為629.00點。

12.盤後時段富時100指數期貨034 結算在7,469.00，（今日無成交）。

13.盤後時臺幣黃金期貨024今天18時23分(較開盤參考價) 上漲9.5點，為7,695點。

14.盤後時布蘭特原油期貨034今天17時44分(較開盤參考價) 上漲3.00點，為2,455點。

資料來源：台灣期貨交易所

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