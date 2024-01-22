盤中「神秘力量」壓抑漲勢 新台幣升8.8分、收31.352元

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台北金融市場延續上周五漲勢，股匯再度同日齊揚，台股在外資持續回補下，升破17,800點，新台幣兌美元開盤不到半小時，也一舉衝破31.3元價位，勁揚近2角，持續往31元整數價位靠攏，但盤中出現「神秘力量」，匯價突然跳空轉貶，市場被嚇到無所適從，後續外資操作轉趨雙向，新台幣升幅因而大幅收斂。

新台幣22日盤中一度升至最高31.249元，重返31.2元價位，但盤中升幅收斂，外資匯入縮手下，終場收在31.352元、升8.8分，匯價已連三個交易日收紅，總成交量20.87億美元。

匯銀主管指出，22日新台幣開盤後盤勢都偏升，主要就靠外資大舉匯入帶動，不料在11點30分左右，出現「神秘力量」將匯價拉下來，一次就拉了150個基本點，研判是央行進場作價，將匯價掛到31.45左右，但以過去央行頂多拉50～60個基本點左右，此次是讓匯價突然跳空，此舉具有指標意義，對市場多少有引導效果。

匯銀主管表示，市場原本有心理偏好，認為盤中交易區間大概在31.26上下，「（央行）一出手後，大家被嚇到無所適從」，外資轉為雙向有買有賣，市場失去共識，加上進口商美元買盤也不小，匯價被拉回到31.33元上方，終場前升幅逐步收斂，最終收在31.352元。

後續來看，外匯交易員分析，除要關注各大央行利率政策，也要看ASML、IBM等美國科技大廠財報出爐，整體營收也會影響台灣市場前景，若美國終端應用需求增加，台股前景也可期，外資回流利到決定股匯走勢。

交易員也說，目前市場對3月美國降息的押注力道減弱，但本周五美國將公布個人消費支出物價指數（PCE）數據，將影響後續美國聯準會態度，於此之前市場偏觀望，但上周匯市波動加劇後仍餘波盪漾，預計新台幣先在31.45上下150個基本點震盪。