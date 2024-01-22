環境部2月預告資源循環促進法 如何收費這樣說

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國發會22日召開委員會議，會上環境部就「資源循環零廢棄推動情形及展望」進行專案報告。國發會副主委高仙桂表示，環境部預計2月會推出「資源循環促進法」（草案）。至於如何收取資源循環促進費，環境部表示，會就企業主在產生廢棄物的項目跟數量來進行徵收。惟具體收費方式由子法訂定。

因應全球環境變遷及我國環境品質提升需求，政府配合行政院組織調整，成立環境部以整合事權，全面負起環境治理之責，其中為達成資源循環與淨零轉型目標，更設立「資源循環署」以「資源循環零廢棄」為施政主軸，翻轉廢棄物管理思維，提升資源使用效率，以建構資源永續利用之社會。

而台灣作為一個海島型經濟體系，每年消耗約2.6億公噸原物料，其中7成以上資源仰賴進口，而產生之廢棄物約3,300萬公噸，在資源回收及廢棄物再利用良好的推動成效下，一般廢棄物約回收率約57.3％、事業廢棄物再利用率約86.5％，環境部表示，將持續積極偕同相關部會與地方政府，促進動靜脈產業結合，使廢棄物轉變為資源及能源。

環境部說，為展現我國推動資源循環決心，朝向資源永續循環目標邁進，以「3大循環策略」、「2大驅動支柱」為施政主軸，3大策略包含「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」，並串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。行政院亦於去年4月核定淨零轉型關鍵戰略八「資源循環零廢棄」行動計畫，環境部刻正積極展開各項資源循環推動工作。

另外，針對外界關心資源循環專法立法進度，環境部目前正研擬「資源循環促進法」（草案），營造有利於推動資源循環之環境並健全管理制度。此外，針對垃圾處理議題，環境部亦積極協助地方政府，以多元化方式解決垃圾處理問題，包括提升焚化處理量、將垃圾轉換為可用資源、推動轉廢為能的循環經濟等。

國發會指出，為接軌循環經濟及淨零轉型國際發展趨勢，並持續關注資源消耗所造成環境負面影響之議題，推動資源循環為國家重要政策，請相關部會規劃研擬透過減少製程廢棄物產出、以租賃或共享方式延長產品使用壽命，以及使用再生原料等資源循環策略，協助落實淨零排放；並請環境部持續研擬「資源循環促進法」，凝聚各界立法共識，以完善法令制度，同時持續協助地方政府推動多元化垃圾處理方式，提升垃圾處理量能與效能。

此外，國發會請經濟部、農業部、國科會、內政部等資源循環相關中央部會與環境部共同合作促進產業發展資源循環，邁向我國零廢棄與淨零排放雙零願景。

有關資源循環促進法草案重點，環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，第一個重點是對消費性產品的源頭管理，包含導入綠色設計、進行逆向回收，以及推動多年的源頭減量，有一個資訊揭露跟循環採購。

賴瑩瑩提到，第二個是去推動企業建立循環能力，包含要去定整體國家的資源循環行動方案，以及能夠去串聯產業建立循環網絡可行的方式，訂出一個最適合且可行技術。如果一個在產品缺了最後一哩路、缺乏市場競爭力的時候，就會從廢棄物產生者，增收循環促進費去補貼他最後用途，讓他能夠最後的一個循環利用能夠進行完整。

至於循環促進費如何課徵？賴瑩瑩說，會從企業主在產生廢棄物的項目跟數量來進行徵收，就廢棄物如何去跟市場競爭的原生物料價格的價差徵收出來，讓它可以完成最後路徑跟循環。

賴瑩瑩說，其他重點包含科技工具能夠自主管理，以及提出創新試驗計畫，以利於企業創新有法律上的依據。