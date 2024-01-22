《國際產業》索尼拒絕Zee 100億美元婚約 雙方法院見

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】索尼(Sony)在周一正式通知印度的媒體集團Zee娛樂，取消100億美元的併購計畫。Zee娛樂指控索尼違反協議，該案並將進入仲裁程序。

該合併交易的失敗，將給廣播和電視集團Zee帶來更多不確定性，特別是印度市場競爭日益加劇。目前迪士尼正在尋求將印度的業務，與印度億萬富翁安巴尼(Mukesh Ambani)信實集團旗下的媒體資產合併。

索尼在聲明中說，公司已經在延長的日期當中進行了「善意討論」，但兩家公司未能在1月21日的最後期限之前，達成商定的交易。「經過兩年多的談判，我們對合併的最終條件未能得到滿足，感到非常失望」。

Zee在聲明中說，索尼正在要求獲得9000萬美元的合約終止費，以及緊急臨時救助款項，並計畫「啟動仲裁」。Zee補充說，它拒絕了索尼所有的主張，並將採取適當的法律行動。Zee遺憾的說，雙方已提議將交易日期延後六個月，但最終索尼還是無法接受。

儘管索尼在周一並未說明有哪些條件沒有得到滿足，但外界猜測，有關誰將領導合併後的公司，使得合併陷入危機。

Zee曾提議由執行長Punit Goenka掌舵合併後的集團。但是在他成為印度市場監管機構調查對象之後，索尼開始猶豫了。