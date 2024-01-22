俞俊安在美國運通高球賽 揮出佳績並列第三

中華台北好手俞俊安在周日的美國運通高球賽（The American Express）決勝輪飆出負9桿的63桿，但仍與美巡生涯首勝失之交臂。他最終以兩桿之差並列第三名，追平個人美巡生涯最佳名次。

這位現年25歲的前世界業餘球王在PGA西運動館球場（PGA West Stadium Course）近乎完美地抓下10隻小鳥，可惜在最後一洞吞下唯一的柏忌，讓他奪得美巡生涯首冠的希望宣告破滅。

20歲的業餘選手尼克鄧拉普（Nick Dunlap）在這場總獎金840萬美元的錦標賽技驚四座，奪下冠軍。鄧拉普成為自1991年以來第一位贏得美巡賽的業餘選手，他在周日繳出70桿，最終以四輪負29桿、一桿優勢擊敗南非球員克里斯蒂安貝祖伊登豪特（Christiaan Bezuidenhout）。

在上個賽季以DP世界巡迴賽排名前十，而取得美巡賽參賽資格的日本新秀久常涼（Ryo Hisatsune），持續他在2024賽季的強勢演出，最終以負23桿並列11名。韓國三劍客任成宰（Sungjae Im）、李京勳（K.H. Lee）與金施佑（Si Woo Kim），則同以負19桿並列25名。

在去年初因為膝蓋手術而缺席了四個月的比賽後，才華橫溢的俞俊安再次展示了他的巨大潛力。他在前九洞飆出30桿而進入爭冠行列，接著打到第16洞時又抓了四記博蒂，一度躍居並列首位。可惜他在第18洞因為開球進入球道沙坑，吞下代價高昂的柏忌，最終以兩桿之差無緣冠軍盃。

「我很高興能打出單輪負9桿的成績，這超出了我的預期。」俞俊安高興地說道。他最終與贊德謝菲雷（Xander Schauffele，65桿）和賈斯汀湯瑪斯（Justin Thomas，68桿）並列第三名。「我的揮桿感覺很好，我的推桿效果非常好。我希望我能保持良好的氣勢，早日成為冠軍。」

18洞抓下10隻小鳥是俞俊安職業生涯的單輪最佳表現，且大部分都來自10呎內的推桿，最長的一推出現在第14洞，他推進了19呎博蒂，也讓他在最後一輪首度躍居並列領先。

在第18洞用三號木開球卻掉進球道沙坑後，俞俊安失望地吞下了唯一的柏忌。「桿面有點開掉，球掉進右邊的沙坑。那個沙坑很深，我只能把球打回球道上。然後因為風的原因，我誤判了第三桿的距離，所以打短了，吞下柏忌，很遺憾。」俞俊安說。他之前也曾在2022年巴特菲爾百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）並列第三。

他現在期待著本週三在托瑞松球場（Torrey Pines）舉行的農保公開賽（Farmers Insurance Open）。這位美巡賽大學畢業生表示，上週在夏威夷索尼公開賽失利後，他增加了一名新的團隊成員來提升他的球場管理技能。「上週我在我的團隊中新增了一位顧問，他為我提供球場策略的建議。這很有幫助，給了我很大的信心。我希望我能在接下來的一週取得好成績。」俞俊安說。