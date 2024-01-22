新竹縣茶花藝術特展 23日文化局美術館登場

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茶花是新竹縣縣花，2024新竹縣茶花季茶花藝術特展，23日至28日在文化局美術館戶外庭園及室內走廊登場，有新竹縣茶花園藝研究學會會員近60盆各式品種盆景，還有茶花畫作、攝影、纏花、香氛等展覽，並有茶花雕塑DIY等手作課程，縣長楊文科邀請民眾相約到文化局賞花看展，感受繽紛富貴的茶花風情。

縣府農業處長傅琦媺表示，這次展覽將茶花藝術延伸到多樣工藝，邀集藝術家展示不同的茶花藝術之美。其中，在地藝術家黃秀華創作複瓣單朵茶花，張雅綺茶花攝影作品呈現茶花意境美，范宇承用油畫及水彩畫作呈現不同品種及不同時間的茶花之美。

劉芳如竹編工藝師做出不同的竹製工藝品搭配蔣育鳳老師用茶花作成的花藝作品外，特請高平老師以纏花設計出三款茶花代表少女、氣質女、熟女的風采，搭配好馨晴綠生活的香氣設計，別有一番風味。

另外，具世界中醫藥學會聯合會及德國萊茵TUV植物精油調理師，韓國KCCA蠟燭工藝師，希塔療癒師背景的林玉枝（亮亮）老師，展出茶花客風手作胸花及擴香石，讓欣賞茶花纏花時視覺、嗅覺同時被感動。

新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英指出，這次茶花藝術特展邀請不同領域的藝術家們合作策展，從茶花出發碰撞出多樣藝術之美，歡迎鄉親共襄盛舉，一同進入茶花的世界欣賞茶花之美。

27、28日在文化局美術館3樓S3研習教室，舉辦茶花雕塑DIY、蝶谷巴特手作、茶花漫談文化講座、星空瓶手作等付費課程，報名上課送茶花一棵，報名網址https://forms.gle/1sqiYL6kNzaWrYo38