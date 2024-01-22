MiiX美室家居：2024年全屋整裝、居家布置流行這個顏色

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隨著2024農曆春節將至，不少家庭主婦趕忙著居家布置，希望透過耳目一新的視覺，迎來一整年的好運氣！對此，MiiX美室家居總經理李晉豪表示，以流行趨勢來看，2024年的流行色就是奶油色，而且超級奶，布置上可透過擺設奶油色系的大型軟裝物件，如沙發、桌布、窗簾等，再延伸出以綠、白、金、紅色等小物件做點綴，便能流露出清新可喜的節慶氛圍！

MiiX美室家居以全屋整裝出發，擅長透過軟裝物件擺設，帶出具個人風格的居家氛圍，從2023年經手上百間的全屋整裝、居家布置發現，市場主流行色系，已從前二年的奶茶色系逐漸淡化！

李晉豪表示，由於近年來不少人經營IG、粉專，為了拍攝時讓背景呈現舒適乾淨氛圍，習慣在居家空間布置上，找一個適合的主力色系當背景，於是在要求明亮、低彩度、白色系等元素下，奶油色便成了今年主流形色！

迎接即將來臨的農曆年，許多主婦們會藉機汰換家具及軟裝布置！李晉豪建議沙發、壁畫或地毯等大件家具擺飾需要留白，所謂「留白」就是走大地色系，灰、黑、白等色；如果有個人喜歡的特殊色，如紅、橘、黃等，可以用小物件如抱枕、畫、地墊、花藝等去調整，如此一來，整體氛圍仍舊呈現奶油風，卻可以將自己的喜好融入進去！

家配師陳怡秀則表示，迎接節慶前，對居家布置做一些小改變，能讓整體的氛圍顯得更活潑且更有過節的氣氛。一開始，主婦們可能會不知從何著手，MiiX美室家居有些模矩化的建議，如從花器搭配植栽上著手！

首先須選擇一個寬口花器，然後在裡面放入數個小盆栽，盆栽內的植栽需有高有低，才能呈現錯落有致的美感。植栽的顏色則可依節慶做選擇，以農曆年來說，長壽花、火鶴都是很適合的植物；另外，花器內還可以依聖誕、新年、農曆年等不同節慶，擺入白、金、紅等小圓球做點綴，或是繞上小彩帶也很好看。

陳怡秀說，透過寬口花器，將小範圍居家裝飾模矩化的做法，即便是一個完全不懂花藝、不會插花的主婦，也能輕鬆搞定。