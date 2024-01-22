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全球傳動董事會決議 出售鶯歌廠房及土地

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傳動系統元件廠 全球傳動22日宣布，全球傳動為活化資產及充實營運資金，董事會決定出售新北市二千多坪鶯歌廠房及土地，計畫採公開標售。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，近年又跨足單軸機器人。2023年營運受大陸疫後經濟復甦力道不如預期，2023年合併營收25.71億元，年減23.80％。

全球傳動表示，全球傳動2022年11月上旬董事會以活化資產及充實營運資金為由，決議授權董事長李清崑及總經理李進勝代表全球傳動，全權處理鶯歌廠房及土地資產等相關事宜。

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