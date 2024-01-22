陸31省市最低薪資表出爐 上海月薪最高北京時薪奪冠

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大陸2024年最新的各地最低工資標準出爐。近日，大陸人社部官網發佈全大陸各省市區的最低工資標準情況，截至1月1日止，從單月最低工資標準來看，上海以2690元（人民幣，下同）位居全大陸首位。從小時最低工資標準來看，則以北京以26.4元排名第一。

從2024年以來，江蘇、浙江、遼寧等多個省份宣佈上調最低工資標準。其中，江蘇從1月1日起調整全省最低工資標準，讓月最低工資標準改為一類地區2490元；二類地區2260元；三類地區2010元。非全日制用工小時最低工資標準：一類地區24元；二類地區22元；三類地區20元。

根據目前最新統計，在單月最低工資標準方面，全大陸最高的地方是上海，達到2690元。根據中新財經報導，上海的單月最低工資標準不含社保與住房公積金，是由用人單位另行繳納。因此更顯上海的月最低工資標準的含金量。

此外，從第一檔月最低工資標準來看，達到和超過2000元大關的省份已經有18個，分別是上海、江蘇、浙江、北京、天津、河北、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、海南、重慶、四川、西藏、陝西、甘肅。

另外遼寧將從5月1日起上調最低工資標準，第一檔月最低工資標準將上調到2100元，屆時第一檔月最低工資≥2000元的省份將進一步增加。

按照大陸《最低工資規定》規範，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。