上古藝術疫後首拍 林世寶、王愷創造台灣藝術新價值

堅持推動台灣當代藝術的上古藝術，透過一年一次「好的藝術盡在台灣｣拍賣會，讓台灣好的藝術能夠有更多機會讓藏家細細品味，進而登上國際舞台。今年度本土拍賣會的壓軸已於1月20日圓滿落幕，在支持台灣藝術的藏家熱烈響應下，成交率達69%，展現了台灣藝術強勁的市場潛力，未來勢將創造台灣藝術家與藏家雙贏的榮景。

該拍賣會共推出油畫、水墨、雕塑等項目共百餘件精品，陳永森「青鳥繞紫光、龍門麟甲上九天」在拍賣會前詢問度極高，果然於拍賣會上創下高價；林世寶多件參拍作品以近百分之百的成交率，更加奠定其畫壇不朽地位。而陳永森、王愷等名家大作皆以高價拍出。許多第一次出現拍賣會的藝術家也都以相當亮眼的成績落槌，台灣女版莫內許美玲、書藝大家程明振等都是競拍會場買家與電話出價熱絡，多件精品一路追高，掀起會場高潮。

上古藝術「好的藝術盡在台灣｣拍賣會活動，長期確立推動台灣藝術的清晰路線，獲得藝術家與藏家的信賴，拍賣會徵件過程也不斷挖掘新面孔，只要是台灣具潛力的優秀作品，在價格合理的前提下，都能夠開創出新的局面，這次的拍賣即是最好的證明。上古藝術總監陳虹安表示：「台灣當代藝術已屬前景看好值得長期投資的標的，只要選擇『對的、好的、價格合理的』，便是報酬率高、風險低的績優股｣。

1月27日（六）14:30上古藝術館將進行會後特拍會，歡迎有興趣的藏家前往參予。預約專線02-27315850。網址: http://www.sogoart.com.tw。