「表弟」卡森斯降臨雲豹能源總部 盼創ESG永續未來

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟台啤雲豹職籃隊，在台灣刮起「表弟狂風」。卡森斯來台至今，連兩日出戰打出NBA球星豪華身手、風靡上萬球迷。22日卡森斯展開在台首場公開行程，第一站便旋風降臨雲豹能源總部，在總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨台啤永豐雲豹執行長張建偉接待下，參觀集團部門並了解雲豹能源經營再生能源、永續循環之布局發展。

「表弟」卡森斯一現身便嗨翻雲豹能源企業總部，上百名員工列隊熱情歡迎，現場尖叫聲不斷，卡森斯也展現十足親和力，對於簽名、近距離自拍合照來者不拒，讓雲豹員工紛紛直呼，身在幸福企業真的太棒了。

在參觀完雲豹能源總部後，卡森斯與總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨台啤永豐雲豹執行長張建偉一同交流國際淨零碳排趨勢，並深入了解雲豹能源集團旗下事業體發展。

特別的是，卡森斯對台灣再生能源發展相當感興趣，更深入了解ESG和RE100趨勢，他說，再生能源是一件非常有意義的產業！因為家鄉在拉斯維加斯，陽光充足，盼有更多太陽光電或再生能源在家鄉多元發展，綠能不僅兼顧環保，還有助於環境永續發展。

總經理趙書閔表示，卡森斯過去在NBA就是有名的全方位型中鋒，剛好和雲豹能源全方位整合服務的企業特性不謀而合。這次跟卡森斯交流，我們真正感受到卡森斯對全球永續環境的關心，期盼卡森斯這次炫風來台，不僅提升國際對台灣籃壇關注度，更藉由他的知名度，間接發揮永續影響力，讓世界看見台灣綠能大躍進。