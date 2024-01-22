亞洲年度新創展會InnoVEX：AI相關新創比例年年增加

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亞洲年度指標新創展會InnoVEX預計2024年6月4~7日登場。主辦單位台北市電腦公會（TCA）指出，觀察歷年參展廠商類別資料，包括雲端運算、大數據、人工智慧（AI）技術與自動化應用等比重突出，其中AI相關新創比例年年增加，可預期今年展覽將有非常多的AI新創亮相。

台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX參展廠商的組成與科技產業演變

息息相關，其中AI相關新創比例年年增加，可預期今年展覽現場將有非常多的AI新創亮相。

歷屆海內外創投與企業創投也指出，能提升企業、社會營運效率的AI新創團隊，是投資人重點投資標的。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），近日於瑞士達沃斯舉行的2024世界經濟論壇（World Economic Forum Annual Meeting 2024）活動中表示，AI可提高白領階級工作效率，將在未來五年內讓每個人的生活發生轉變，並使人們生活更加便利。

另一方面，全球投資AI新創不受景氣影響。2023年相關投資金額將近500億美元。TCA指出，根據 Crunchbase統計數據顯示，2023年全球創投投資金額為2850億美元，比2022年4620億美元減少38％，但由於生成式AI（Generative AI，GenAI）和大型語言模型（Large Language Model，LLM）的快速發展，使得AI新創相關投資金額持續擴大，2023年AI新創募得資金總額將近500億美元，比前一年458億美元成長將近9％，其中又以AI基礎模型公司最熱門，如OpenAI、Anthropic與Inflection AI等，光是這三家AI新創在2023年即募得高達180億美元。

此外，包括半導體與電池科技新創投資金額也持續成長，不受整體投資規模減少的影響。而製造技術與潔淨科技新創，投資金額雖有降低，但減少幅度比整體降幅要少。

Telstra Ventures創投普通合夥人Saad Siddiqui指出，新科技相關基礎建設雖然是一開始的主要投資對象，但是接下來會是應用層的新創成為贏家，如之前的DoorDash、Uber、Instacart等。

在AI領域，利用AI基礎建設發展應用創新服務的新創，會是接下來投資重點方向。Mayfield基金總經理Navin Chaddha也回應相近的觀點，認為AI基礎建設層（半導體相關）與雲端服務層已經由數家科技大廠所拿下，但是中間層相關AI應用服務，則會是新創廠商的可發展商機。

TCA指出，InnoVEX與COMPUTEX同場同期舉辦，讓新創能找到更多企業合作夥伴，以加速新產品完成PoC（Proof of Concept，概念性驗證）驗證，2024年主辦單位亦將增設預約媒合系統、辦理競賽決賽團隊一對一媒合活動，增加參展新創與投資人對接機會。