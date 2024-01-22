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AI重回台股焦點 網通股有望接棒

隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增，相關網通題材股也獲市場關注。圖／本報資料照片
隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增，相關網通題材股也獲市場關注。圖／本報資料照片

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隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增，相關網通題材股也獲市場關注，近期輝達（NVIDIA）股價讓市場聚焦AI族群持續熱夯，受惠於AI需求續升拉抬400G、800G交換器滲透率，加上美國基建、5G新晶片「三大」加持，網通股題材利多，22日盤面上除了AI族群，包括台光電（2383）漲停、智邦（2345）上揚超過4％領相關族群走強。

據指出，美國2023年宣布，將以420億美元打造全美高速上網的環境，而SpaceX（太空探索技術公司）低軌衛星，也誓言將讓全球維持上網零死角的願景，網路基建成為各國首要議題，除了美國，正進行全球寬頻基礎建設相關法案的國家還有南美洲、歐盟、印度、G7（七大工業國）等國家，預期對台廠網通族群有望增加接單利多。

觀察網通族群，台光電除了接受輝達AI伺服器訂單，去年營收也創歷史新高，在AI伺服器訂單大增下，法人預期今年產能滿載，將挹注毛利率與獲利，今股價盤中跳空帶量衝漲停；智邦則受惠於於高階的800G產品即將出貨利多，飆漲4.84％；昇貿則是首季美國新廠可望量產出貨，AI產品可望持續成長激勵漲4.35％；另其他網通、光纖及矽光子族群的正文、仲琦、昇達科、波若威、華星光、智易漲幅也有2~3％。

聯邦投信投資長吳裕良指出，網通股受惠於AI傳輸需求速度快，傳輸量需求大增以及外銷利多，連大廠輝達都公開指出，AI訊號、傳輸量雖大增，但若傳輸速度若太差，將延遲AI產品功效，網通也需跟著AI一起升級，包括連網路電線、電纜產品都需持續更新，未來網通族群可望受惠持續接單，持續對營運帶來正面貢獻。

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