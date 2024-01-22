永和資本助力康力生技有望赴美掛牌上市

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看好產業發展榮景，長期關注大健康相關產業及議題的永和資本，期望為台灣挹注全球金融資本及資源，以其優秀的美國SPAC造殼經驗來助力台灣企業。

永和資本自2023年起即關注到台灣植物新藥龍頭康力生技公司，於今（2024）年1月9日正式於香港與康力生技公司簽訂輔導美國掛牌上市協議，進行評估後，認為康力生技目前擁有6支植物新藥可行性評估報告，今年已陸續向美國FDA提出進入新藥臨床試驗(IND)，極具未來發展潛力且符合美國上市標準及產業併購方向。據可靠消息指出，康力生技經第三方鑑價約為4億美金（含Earn-out部分），並預計以美股4千萬股來作股權架構。永和資本目前正積極朝此方向來媒合美國上市SPAC公司殼方協談進一步合併意向。

永和資本集團有限公司近年來更迎向美國金融資本市場，期望為兩岸及亞洲優質企業帶來更多資本機遇，自成立後已經輔導多家企業赴美SPAC掛牌上市，帶領企業走向資本化，並以自身雄厚的產業資源賦能上市企業，共同打造多贏局面。永和資本集團有限公司成立於香港，是一家綜合性投資企業，由全球著名的餐飲連鎖品牌「永和豆漿」創始人林炳生與中國著名金融投資家、原軟銀資本中國董事總經理馮正明和資深投資人袁凱迪聯袂發起成立，總部位於中國香港，在美國、新加坡、台灣、上海、杭州設有分支機構。

永和資本創始人暨董事局主席林炳生自1982年創立永和豆漿於台灣以來，即秉持「健康、環保、養生、文化」的發展理念，截止目前，全球累計600多家餐飲門店，已經成為消費者信賴與喜愛的品牌，被譽為「豆漿之魂」。

位於台灣的康力生技公司是一家擁有23年歷史的農業生技領航公司，康力生技在研發長亦為前中國醫藥研究所所長陳介甫指導下，以牛蒡及牛樟芝作為植物新藥主軸，尤其是牛樟芝為台灣國寶及特有種非常珍貴，且6支植物新藥都是自行研發，未來全球市場龐大，同時透過與工研院、生技中心、中國中醫科學院等國內外知名機構，先後在台、中、美、日4個國家，取得數拾餘張專利技術，已完成從原物料到植物新藥的垂直整合，完全可以達到「原料可控、技術可控、生產可控」的目標，在植物新藥界是極罕見的創舉。負責康力生技新藥後續研發工作的邁高生技鍾玉山博士，主持國內首屈一指的植物新藥CRO(委託研究)機構，截至目前為止，已完成10件植物新藥產品，並分別向美國FDA申請8件IND，台灣TFDA申請10件IND，而康力生技公司一次為單一廠商同時研發6支植物新藥，更是史無前例。預計在未來5年內同步完成FDA及CFDA第二期臨床試驗。

康力生技創辦人李世強指出，若以市場植物新藥平均的授權金1.5至2億美元計算，6支植物新藥可望取得10億美元以上的授權金，同時預計最早在2027年即可取得第一筆授權金。另該公司已展開國際布局，除於2019年底與中國上海國藥集團簽訂合作協議外，更於今年第一季在新加坡設立牛樟芝皿培工廠、第二季於日本沖繩設立牛蒡生產基地，為全球保健品通路及新藥市場預作布局及準備。