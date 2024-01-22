蘋果Vision Pro預購售罄 玉晶光最直接受惠

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蘋果上周末推出頭顯裝置Vision Pro預購，並預定在2月2日正式發售，預購狀況顯示，Vision Pro第一波銷售仍是供不應求。台廠與Vision Pro最直接相關的是玉晶光，不只供應鏡頭，也製造Pancake鏡片，股價也站上所有短期均線。

Vision Pro售價3,499美元起，共有3個容量的版本，首波限美國地區販售和使用，如果在美國境外，部分APP將無法運作。需要搭配度數鏡片者，蔡司鏡片也只限於美國境內運送。

最強蘋果分析師郭明錤指出，Vision Pro與先前預料相同，開放預購後數小時內就使得出貨日延長到5到7個星期。但是開放預購的48小時後，出貨時間仍維持不變，代表重度用戶下單後，後續需求沒有跟上來。

郭明錤認為，Vision Pro全年出貨量達到50萬部並不難，Apple 擁有12億以上活躍用戶的龐大基礎，只有0.007％的用戶願意在預購後購買，也可以造成預購售罄的現象。

統一投顧董事長黎方國表示，Vision Pro銷售量仍遠低於蘋果手機、筆電、手錶，對營收貢獻有限。對製造業來說，一定要有量，台廠靠的就是量大的訂單，在Vision Pro的量衝上來之前，台廠受惠有限。

Vision Pro供應鏈仍以陸廠和台廠為主，台灣包括台積電、大立光、玉晶光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎ＫＹ、欣興、景碩、南電。組裝則由陸廠立訊通吃。

其中，玉晶光除了供應鏡頭外，還參與製造Pancake鏡片模組，是參與度最高的台廠。蘋果股價上周五上漲1.55％，拉近與微軟市值的距離，可能重返市值第一的寶座。玉晶光22日股價跟著上揚，上漲2.6％，站回季線之上。