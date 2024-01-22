確定罷工日才投保旅遊不便險 多數產險公司不理賠

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長榮航機師工會22日取得合法罷工權，承諾將於發動罷工的24小時前提前預告，由於罷工日期仍不確定，不少旅客擔心，過年期間出遊碰上罷工日，旅平險的旅遊不便險到底賠不賠？產險公司表示，旅客若於長榮確定罷工日期後才買旅遊不便險，由於產險公司多會列為不保範圍，旅客自然無法獲得理賠。

倘若在罷工日確定前投保旅遊不便險，產險公司主管坦言，對多數產險公司來說，仍列為投保範圍，簡言之，罷工日期尚未確定前投保旅遊不便險，航空公司罷工衍伸的旅程取消損失，保險公司都會賠，不過，已有產險公司以22日(取得罷工權)為界線，針對長榮罷工將旅遊不便險列為不保事項，即22日(含)以後投保的旅遊不便險，長榮航空罷工衍伸的損失，不在理賠範圍內。

對已買好旅遊不便險，產險業主管提醒，民眾千萬不要抱持「買到賺到」的心態；旺旺友聯產險解釋，旅遊不便險是「損害填補」原則，採保單設計採「實損實賠」概念，假設旅客買了2萬元機票，因罷工導致無法出國，若航空公司願意賠償2萬元機票，這對旅客來說，就沒有「旅程取消的金錢損失」，旅遊不便險的保障就不會啟動。

產險公司直言，針對長榮航空罷工，先前投保的旅遊不便險最終啟動理賠機制的機率並不高，原因很簡單，根據過去經驗，長榮航空不會不計形象、賠上自己的商譽，對旅客的損失置之不理，既然沒有行程取消的損失，就沒有保險理賠的問題。

不過，產險公司提醒旅客，若網站平台訂飯店，導致訂金無法退費，則可依單據向產險公司申請理賠。

即使已有產險公司將長榮航空罷工列為不保事項，但這不意味旅遊不便險完全發揮不了功能；旺旺友聯表示，旅遊不便險還包含班機延誤、行李延誤等，如在國內外搭乘飛機，過年期間遇上班機延誤4個小時以上等或行李延誤，衍伸額外的住宿費等，仍能依保險條款的規定申請旅遊不便險的理賠。