尋找人中之龍！生肖屬龍或名字有龍 星級Buffet優惠8折、鐵板燒加菜

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歡慶龍年到來，餐飲業者趕搭龍年專車，紛紛祭出應景優惠搶市。王品集團旗下「就饗鐵板燒」新推尋找人中之「龍」活動，龍寶寶以及姓名有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，免費加菜「醬燒龍膽石斑」1份。台北六福萬怡酒店內的「敘日」全日餐廳，推出「龍總來餐敘」優惠，生肖屬龍或姓名有「龍」者，雙人吃到飽享8折好康。

【就饗招待人中之龍 醬燒龍膽石斑加菜】 去年開幕的「就饗鐵板燒」，主打澎湃海陸菜色與多樣味型，搭配現炒高麗菜、豆芽菜無限續點和白飯、飲料就饗吧免費享用，深獲上班族、小資族青睞。迎接龍年，「就饗」祭出好菜招待人中之「龍」，即日起至2月29日，生肖屬龍或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，就招待「醬燒龍膽石斑」1份。龍膽石斑肉質Q彈、富含膠質，以鐵板煎香後添家獨門醬汁悶燒，鹹香風味十足。

此外，回饋顧客熱情支持，3月31日前，到「就饗」用餐，單筆消費金額滿500元(含)以上，可獲贈「王品瘋美食APP」徽章1枚，集滿2枚徽章，可兌換「蒜龍鮑魚」1份；集滿5枚可換價值408元的「香酥雞腿排套餐」1份。單次消費限累積1枚徽章。

王品集團旗下另一家主攻高檔鐵板燒料理的「阪前和牛鐵板燒」，以鐵板技藝烹調和牛、龍蝦、鮑魚等高奢食材，為龍年添好菜，即日起至2月29日止，民眾到店內用2客套餐，即可用499元優惠價加購價值1200元的「極上帝王蟹腳與魚骨燒清酒2杯」，以上等帝王蟹腳搭配溫熱的魚骨燒清酒，分外有過年氣氛。而台中唯一的文心五權西分店還有限定優惠，1月31日前平日到店消費套餐，出示指定畫面，即款待價值680元的「海膽鰻魚玉子燒」1份。

【屬龍或姓名有龍 吃到飽享8折好康】 南港高人氣Buffet「敘日」全日餐廳，尋找龍的傳人，推出「龍總來餐敘」優惠活動，即日起到2月7日，生肖屬龍或姓名有「龍」者，諧音可，雙人用餐不分平假日可享8折價，暢饗百道異國美饌，包含最新一季「甜莓夢境」主題餐檯，數10道草莓限定料理、生食級干貝吃到飽，加碼假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，還有現切肉檯的爐烤美國牛排與酸菜白肉鍋、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品，讓民眾吃個過癮。

「敘日」全日餐廳全新一季主題餐檯「甜莓夢境」，嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，主打多款草莓入饌佳餚，包含慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」等，還有多款草莓夢幻甜品無限供應。