貿協宴請美臺商會訪問團 與工總、工商協進會產業交流

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美臺商業協會（US-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團22日起在臺進行產業交流；由現任美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率領29家企業來臺訪問，外貿協會董事長黃志芳特別宴請該團與工總、工商協進會領袖相互交流意見。

黃志芳是於2019年率團參加泰國曼谷「印太商業論壇」，與時任國務次卿柯拉克相見歡，隨後也曾在臺北協助接待柯拉克次卿，此次見面別具意義；黃志芳表示，臺美兩國是自由民主與共同價值的堅實夥伴，此次聚會加深雙邊產業交流。

經濟部國際貿易署長江文若則表示，近年來雙邊透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)、「臺美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）加深經貿投資的交流合作，包含在半導體、電動車、能源、次世代通訊等領域都有許多合作的機會。台灣強調智慧財產權的精神，是美國值得信賴的朋友，穩定安全環境亦是美國企業投資的首選，而即將上任的新政府更將堅守現狀，並致力擴大與世界各民主國家的合作。

柯拉克表示，自印太商業論壇開啟強化美臺經貿關係的合作，最主要的關鍵字就是「信任」，而臺灣在此扮演非常關鍵的角色，臺美的關係轉變皆基於雙方的彼此信任「Transformation to the power of trust.」，他強調，自曼谷的印太商業論壇後，乃至去年面見蔡英文總統時，他便許下承諾，要與臺灣一同攜手維護信任的價值。

此次美臺商會訪問團來訪行程緊湊，特別抽出時間與我國企業與產業領袖交流，深化雙方產業互動，尤其全球面臨供應鏈重組議題下，雙方加強合作的重要性，包括全國工業總會理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮等均參與此次交流，期協助雙方深化經貿關係及供應鏈合作。