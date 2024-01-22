學測結束！各大學自費醫牙學系錄取成績曝光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年大學學測22日結束，考生27日可拿到成績單，據此參加大學申請入學。專家說，考生若以二類組校系為目標，進台大4科至少要50級分，進清大、陽明交大或大則要48級分以上；要考上各大學自費醫牙學系要4科56級分以上，進公費醫學系門檻是55級分。

升學專家藍天予表示，今年學測的考科中，數學B偏難、數學A則比去年難一些，其他科目均持平。在這種狀況下，如果大學校系申請入學有採計數B，那今年錄取分數可能會降1級分；如果有採計數A，頂尖大學校系的錄取分數可能會持平會較去年降1級分。

藍天予預估，今年二類組校系，進台大要4科50級分以上；進清大、陽明交大及成大則至少要4科48級分；要進中央、中山、中正及中興等「中」字輩大學，4科要46級分以上。

藍天予舉例，台大電機系、交大電機系甲組、成大電機系及成大資工系等，均採計英、數A、自等3科，預估錄取分數會和去年一樣，分別為44級分、44級分、41級分及41級分

藍天予預估，採計國、英、數A、自等4科的校系中，要考上各大學自費醫牙學系4科須56級分以上、公費醫學系門檻則是55級分，進台大醫學系及陽明醫學系則要59或60級分。

至於台大法律系、政大法律系均採計國、英、數B、社等4科成績，預估今年錄取分數分別為57級分、54級分，均較去年降1級分。

台大醫學系一年級學生許致昇建議今年考生，27日拿到成績單前，如果預估自己成績高於目標校系門檻，那應趁此期間整理個人簡歷，也可利用寒假自主學習或擔任志工，以增加備審資料的豐富度，這樣在申請入學更容易被錄取。