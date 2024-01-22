台積期貨夜盤交易首日 小型契約更加活絡

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台積電期貨、小型台積電期貨今日17時25分正式掛上夜盤交易，交易首日盤中台積電期貨成交價暫報628元，下跌1元、振幅0.16％、成交量47口；小型台積電期貨成交價也暫報628元，下跌一元、振幅0.48％，成交量236口，小型契約因所需保證金較低，比一般契約更為活絡。

根據臺灣期交所報價，台積電期貨的兩種商品在交易首日均開在629元，相較於台積電現貨今日收在626元維持平盤，價格要較高一些。美股三大指數期貨在開盤前全數上漲，道瓊期貨漲0.25％、標普500期貨漲0.35％、那斯達克期貨漲0.55％。

法人預期，美股開盤時段22時30分後，台積電期貨夜盤交易有機會更加活絡；台指期也維持在高檔震盪，小跌26點、暫報17,792點，等待美股開盤走勢；由於美股前一日受到AI概念股全面大漲激勵，標準普爾500指數在睽違兩年後首次創下歷史收盤新高，費城半導體指數也勁揚逾4％，寫下歷史收盤新高紀錄。

據統計，台積電法說會前二日，16日價格下探至近期最低的580元，但台積電-ADR在16、17日仍保持上漲0.42％、1.26％表現，以每日匯率算換收盤價格後，ADR仍舊維持10％以上溢價率；18日台積電在台股收盤後開法說會報喜、遠優市場預期，當天美股開盤ADR大漲9.79％、溢價率更衝上21.4％，即使19日激情退卻、ADR溢價收斂，仍然處在12.8％水平；22日則等待美股開盤、ADR表現。