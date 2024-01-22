看準網購商機 豬肉攤商買養豬場一條龍生產配送新鮮豬肉

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疫情改變消費模式，隨著網購宅配風潮興起，逐漸創造出無接觸經濟行為，就連傳統市場的豬肉攤商也深受影響！肉商鄭茂祥今（22）日指出，疫情期間不僅創辦了「小鮮肉直賣網」，去年甚至砸重金買下一座養豬場，採一條龍生產方式，將新鮮豬肉直送到家，要讓消費者吃得更安心。

68年次的鄭茂祥從小在傳統市場長大，並接手經營三代傳統肉舖，至今已有26年經歷。鄭茂祥說，豬肉是民生用品的大宗，疫情突發時期，傳統市場因為避免群聚，生意大受衝擊。同時間他卻發現，網購市場不斷創新與升級，民眾透過手機即可輕鬆購物宅配到家。

因此，鄭茂祥於2021年決定加入網路行銷行列，創辦了「小鮮肉直賣網」，賣的肉品不僅嚴選溫控，再以急速冷凍方式分裝處哩，使肉品維持在最新鮮的品質下，第一時間以真空包裝低溫宅配方式，送到消費者的餐桌。

鄭茂祥說，豬隻的供應原本是與台南養豬業者配合，從育種、生育養殖上以一條龍方式作業。後來，為要求更高品質及自己可以完全掌控下，2023年在台南七股買下近2甲的舊養豬場，規劃出2603坪的養殖面積，六棟養豬舍規劃成小鮮肉牧場，應用最新AI技術智慧系統，從豬臉識別AI智能監控、生長控制監控、汙水處理、恆溫系統、疾病控管和自動投放食物及無菌通道，確保阻斷細菌與病毒傳播等等，一條龍生產，加上末端配送服務，就是要讓消費者安心。

他指出，小鮮肉AI人工智能畜牧場為養豬產業帶來新的發展契機，同時還能推動農業的可持續發展和環保，減少碳排放，希望台灣有朝一日也能重返「養豬王國」的風光。