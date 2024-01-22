傳碧桂園掛牌出售廣州一系列資產

為拯救岌岌可危的公司，陸媒披露，碧桂園在廣州產權交易所，掛牌出售廣州一系列資產，包括辦公室、酒店、公寓等多項物業，合共售價約人民幣（下同）38.18億元。
每日經濟新聞22日報導，其中，售價最貴的是廣州增城區鳳凰城酒店，標價12.6億元。該酒店2003年開業，2017年重新裝修，提供573間客房，總建築面積近9.8萬平方公尺。
另外，還包括去年底才完工，現時是空置的番禺辦公室項目，總建築面積約38萬平方公尺，標價約11.52億元。
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為拯救岌岌可危的公司，陸媒披露，碧桂園在廣州產權交易所，掛牌出售廣州一系列資產，包括辦公室、酒店、公寓等多項物業，合共售價約人民幣（下同）38.18億元。
每日經濟新聞22日報導，其中，售價最貴的是廣州增城區鳳凰城酒店，標價12.6億元。該酒店2003年開業，2017年重新裝修，提供573間客房，總建築面積近9.8萬平方公尺。
另外，還包括去年底才完工，現時是空置的番禺辦公室項目，總建築面積約38萬平方公尺，標價約11.52億元。
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