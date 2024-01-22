選後台灣隊沒有解散 賴清德：發展經濟台灣更國際化

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總統當選人、民進黨主席賴清德今（22）日展開謝票感恩行程，下午到屏東代天宮參香祈福。賴清德表示，他是台灣隊長，大家都是台灣隊員，選舉雖然結束了，但台灣隊沒有解散，他強調，未來要做到守護國家、發展經濟、建設屏東，照顧辛苦的人等四大目標。

賴清德致詞時除先對鄉親表達感謝，表示因為有大家的支持，還有屏東鄉親的疼惜，讓他可以高票當選。屏東縣當選3席立委，有鍾佳濱、徐富癸、伍麗華，他除感謝大家，未來領導國家會與立委共同合作。

他說，第一是守護國家的主權，以及民主自由、重視人權的生活方式；第二，持續發展經濟，這幾年來台灣在總統蔡英文領導，以及大家的共同打拚下，總體經濟有進步，雖然有個人、產業受到衝擊和影響，但整體台灣的經濟有進步，讓股市上漲、稅收增加，未來會把握基礎，持續發展經濟。

他強調，大間公司要支持，中小企業也要照顧。台灣的中小企業提供900多萬個工作機會，政府有義務支持中小企業升級、轉型，更加有競爭力。中小企業如果穩定，社會就會安定，特別是屬於屏東的在地產業，或者是年輕人回到故鄉所推動的地方創生、社會企業都一起來支持，讓大家有工作、社會安定。

第三建設屏東，賴清德表示，不管每一個縣市都應該得到政府公平待遇，所以他有一個理念，台灣要經營發展，任何一個都市向前一百步，不如22個縣市共同進一步，平行發展。所以屏東縣的產業好好來發展、所需要的交通建設好好來推動，讓年輕人可以回鄉打拚，讓長輩三餐溫飽，可以含飴弄孫。

第四要照顧辛苦的人。賴清德表示，有科技、技術的人或有錢的人，賺錢比較容易，但是用勞力賺錢比較辛苦，所以社會越進步，政府應該要越關心基層，讓任何職業的朋友，都可以在這片土地安居樂業。特別是身心障礙者，政府要協助減輕負擔，讓家裡人能出去工作過正常生活，社會才會越來越好。

此外，賴清德說，國際社會對稱讚台灣大選結果，這次共有將近80個國家或組織，超過700個人恭喜台灣，公開稱讚台灣民主精神很好，即使面對中國威脅，依然堅持民主，國際社會對台灣有信心。未來他當總統和蕭美琴一起領導國家，會和國際社會更加合作，讓台灣更加國際化，讓台灣走入世界。

賴清德表示，現在自己是台灣隊長，大家都是台灣隊員，選舉雖然結束了，但台灣隊沒有解散，希望大家要加入團隊接收資訊，這樣不論賴清德、周春米做了什麼工作，都可以報告給大家知道，大家也可以幫忙澄清誤會，或者是幫忙反應問題，問題可以解決，地方才可以進步。