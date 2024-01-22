前往主要內容
工商時報LOGO

美股開盤三大指數齊漲 輝達升破600美元創高

輝達股價突破600美元，續創歷史新高。圖／美聯社
輝達股價突破600美元，續創歷史新高。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股22日開盤，三大指數齊漲，截至台北時間22：50，道指漲0.47％，那指漲0.70％，標普500指數漲0.50％。

從個股看，輝達股價突破600美元，續創歷史新高。Meta上漲1.5％至389.2美元，市值突破1兆美元。

稍早傳出拒絕58億美元收購要約的梅西百貨，漲1.1％。擬裁員16％的SolarEdge漲4.2％。ADM跌17.7％，該公司對會計行為展開調查，並下調盈利預期。B. Riley遭SEC調查，股價跌9.5％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 10大ETF排行榜 00929榮獲雙冠王 「這檔」外資買最兇

  2. 大跌一波變便宜 債券ETF甜蜜點來了 賺錢密碼「4字訣」 內行推5檔高債息又看漲

  3. 話題》春節出國注意！一文看長榮機師為何要罷工 旅客怎麼自保？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。