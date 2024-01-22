美股開盤三大指數齊漲 輝達升破600美元創高

美股22日開盤，三大指數齊漲，截至台北時間22：50，道指漲0.47％，那指漲0.70％，標普500指數漲0.50％。
從個股看，輝達股價突破600美元，續創歷史新高。Meta上漲1.5％至389.2美元，市值突破1兆美元。
稍早傳出拒絕58億美元收購要約的梅西百貨，漲1.1％。擬裁員16％的SolarEdge漲4.2％。ADM跌17.7％，該公司對會計行為展開調查，並下調盈利預期。B. Riley遭SEC調查，股價跌9.5％。
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美股22日開盤，三大指數齊漲，截至台北時間22：50，道指漲0.47％，那指漲0.70％，標普500指數漲0.50％。
從個股看，輝達股價突破600美元，續創歷史新高。Meta上漲1.5％至389.2美元，市值突破1兆美元。
稍早傳出拒絕58億美元收購要約的梅西百貨，漲1.1％。擬裁員16％的SolarEdge漲4.2％。ADM跌17.7％，該公司對會計行為展開調查，並下調盈利預期。B. Riley遭SEC調查，股價跌9.5％。
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