老城區路狹障礙多 科技市長誓拚2年內桃園大廟重生

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有近300年歷史的桃園大廟景福宮，過去繁華因商圈轉移已不復見，且老城道路環境受限，桃市府祭出舊城再生，首階段主打「人本」，要拓寬人行道、遷移電箱等障礙物，更全額補助兩旁店家新立面，盼打造景福宮及周邊環境為桃園歷史亮點。

市長張善政昨現勘指出，景福宮是桃園信仰中心深具歷史意義，卻因都市發展逐漸被埋沒在歷史中，周邊人行空間已不符合當前人本需求，且附近店家門面格調不一，希望透過調整人行道及車道空間、拓寬景福宮前鋪面廣場，並遷移電箱等有礙行人設施來優化周邊環境，讓舊城區復舊至過往榮景，預計今年底完成人行道環境改善。

張善政也提到，市府也將協助景福宮兩側店家更新立面，提升整體街區的美觀性，如店家有意願且完成自主整合者，市府會全額補助修繕，期盼附近店家積極申請。

都發局長江南志表示，「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」於去年9月啟動，召開地方說明會後獲得在地共識，並爭取內政部2400萬元補助，景福宮兩側人行空間將拓寬為2至3.5公尺，並改善民眾入廟參拜的動線，讓景福宮進出動線更順暢。

博愛商圈理事長蘇美樺說，她在大廟旁開業26年，見證從過去摩頂放踵到門可羅雀的興衰，景福宮主委簡征潭上任後積極改造大廟和行銷，也和周遭店家、居民互動，人潮回流8成，但老城街道狹小、騎樓障礙物多又有高低落差等問題仍待公部門解決，樂見市府啟動，希冀恢復往日風華，和2028年啟用的綠色捷運G08站達到加乘效果。

不分藍綠議員都肯定市府做法，黃瓊慧盼串聯老城區七七藝文町等景點，推廣火車站到景福宮的中心軸線。林政賢希望周圍招牌一致化，陳美梅要求要讓周邊住戶清楚知悉期程，期待重整老城區風貌。