蝦皮購物新春福袋最低5折起 下單加碼抽PS 5福袋

過年進入倒數，各大通路紛紛推出新春福袋，據蝦皮購物觀察，站上「福袋」關鍵字搜尋量較上月同期已增加40%，其中以卡通聯名包裝、開運紅包的福袋買氣最為旺。看好春節福袋需求飆升，蝦皮購物「1.25商城狂購節」網羅遊戲電動、黃金飾品、高價3C等新春福袋下殺最低5折起，用戶下單加碼再抽價值破萬「PlayStation 5福袋」大獎。 除了福袋引發搶購，蝦皮購物也觀察到站上開運小物買氣連帶成長近8成，其中蝦皮商城｢vacanza官方旗艦店」最有話題性的祈願系列手鍊，更在單月累績破700條的成績。看準民眾祈求新年好運的需求，蝦皮購物攜手vacanza打造1/23「超級品牌日」，當天不僅推出「買迪士尼贈好禮」、「十二生肖手鍊新春價770元」兩大優惠，更精選多款熱銷祈願手鍊祭出一日限定599元快閃價。 即日起至1/25，蝦皮購物「1.25商城狂購節」霸氣加碼「限量商城299元起免運」、「蝦幣回饋20%」、「商城92折券」三重優惠，1/25當日凌晨0點、12點、18點三大時段，再祭出新春福袋最低5折起優惠，下單加碼再抽價值上萬「PlayStation 5」超值福袋。過年無聊嗎？1/25凌晨0點，Nintendo Switch OLED 主機限時只要8990元；12點，開運求財錢包德國小金牛Ａ８卡中間翻零錢袋短夾福氣價4125元；18點，今生金飾QQ龍黃金串珠手鍊下殺1萬2800元。