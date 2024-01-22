寒流來襲基市府展開低溫關懷 7無家者拒安置

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因為強烈冷氣團襲台，中央氣象署預報北台灣的氣溫恐將降至攝氏10度以下。基隆市政府社會處自21日晚間起，啟動無家者低溫關懷專案。社會處會同基隆市警局第一分局及天行者慈善協會走訪市區的無家者，並安排接受安置。不過有7名無家者婉拒安置服務。

寒流期間，基隆市政府啟動低溫關懷機制，除基本的由社會處及警察局進行每日定點定期訪查及勸導外，更於21日晚間9時起，由社會處會同基隆市警察局第一分局及天行者慈善協會同仁，針對成功路橋、基隆火車站南北站及城際轉運站等無家者在外主要聚集場所進行關懷訪視並勸導接受安置。

社會處指出，因為安置服務無法強制執行，部分無家者自述設籍外縣市不願長居本市，或夜宿地點已有充足禦寒功能等原因，有7名無家者婉拒安置服務。為了讓無家者有受凍、失溫導致生命安全受威脅等風險，市府也提供各式禦寒物資，包括睡袋、暖暖包、熱食熱飲等，希望讓不願接受安置的無家者能有基本禦寒功能。

基隆市政府為提供無家者禦寒措施，已將舊仁愛之家仁德樓進行整修及改建，於112年8月1日正式啟用無家者安置中心，採2人一間（男女分宿）且皆有獨立衛浴的居住環境。並每日提供基本三餐使受安置無家者享有穩定的安置服務，進而能外出就業、重建其生活。安置中心同時也做為無家者臨時住宿避寒場所，更基於人道考量，低溫安置不受限戶籍地，提供每一位無家者安置服務。

社會處長楊玉欣表示，近來常有冷氣團來襲，市府除對無家者族群的關注之外，亦針對獨居老人、身心障礙者及脆弱家庭等有需要幫助的民眾輔以電話關懷聯繫、家庭訪視及物資提供等服務，如於本市發現有社會福利需求的民眾，請大家一同加入關懷弱勢的行列，與市府、各區公所或里鄰系統聯絡，以提供相關社會救助協助。