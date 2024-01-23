美食在腦中不留痕跡 多出的脂肪卻證明它的存在

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我每天只吃一餐，怎麼還會胖？

嗯，三個原因。

第一，你只記得吃一餐，其他忘了。

第二，你吃的這一餐，從早吃到晚。

第三，我剛剛說什麼？

很多時候，治療肥胖得先治療記憶力。在我還是個菜鳥醫師的時候，常會因為問病人吃了什麼而被激怒，因為對方總是說他沒吃什麼，而我總是不相信，雙方僵持不下。

後來我才知道，原來是我錯了。病人說沒吃什麼，並不是故意騙我，而是他真的不記得。

食物停留在大腦記憶裡的時間，其實短得可以，對於長期嫌自己胖，一吃東西就有罪惡感的人來說，食物更是如同過眼雲煙一般，在腦中不留痕跡，只能靠身上多出的脂肪證明它的存在。

我的門診絕大多數是糖尿病患者，有一次我問病人早上有沒有吃早餐，他說沒有，我說那去測一下血糖。

血糖機測出來兩百多，他很驚訝，然後說，他剛剛才想起來，半小時前吃了一顆芒果。

問題不在於吃芒果不行，而在於你怎麼把芒果忘了。

這並不是特例，也不代表我得把他轉介到神經內科評估記憶力，這其實是常態。

人腦不太容易記得自己做過的蠢事，不相信的話，打開電視新聞看看政治人物，或者轉頭看看你身邊的另一半就好，那些你覺得很受不了的人，不要懷疑，當初都是你選的。

大腦的記憶體容量有限，就像電腦一樣，同時跑太多應用程式就會當機。我們不可能記住所有吃進去的食物，就算記得住昨天吃的三餐，我保證你無法說出上星期三吃過什麼。就算你像電影《雨人》裡的達斯汀．霍夫曼那樣，對數字有驚人的記憶力，也不可能記住過去吃過的所有食物。就算你吃遍所有米其林餐廳和有名小吃，在沒有用文字或照片紀錄下來的狀況下，能幫你記住那些美食的，也只有你腰圍上的脂肪和體重計上的數字了。

所以，記得讓手機先吃美食，然後上傳打卡換讚，好留下發胖的證據。

下回有人再質疑你怎麼吃這麼少還越來越胖，你就可以抬頭挺胸，理直氣壯的說，我身上的每一寸肉，都是我扎扎實實吃進來的！