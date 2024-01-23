1.不該把自身的平凡戀情拿去和任何人比較

「為什麼我們不能像（填入其他情侶的名字）一樣常去外面吃餐廳？」

「其他情侶都很常去度假和旅行，為什麼我們不行？」

「其他人都會在社群媒體上發文說另一半的事，你都沒有。你是不是不愛我？」

簡而言之：沒有任何戀情會是一模一樣的。在談到戀愛關係時，是沒有平均值可言的。只有你自己可以在你的戀情中定義自己的平均值。這是因為每一對情侶都不一樣，每一段愛情也都不一樣。你和伴侶沒有爬到社群媒體的中心呼喊愛情，並不代表你們的戀情低於平均值。你和伴侶都喜歡待在家裡而非外出，或者你們比較希望能存錢而非把錢立刻花在假期上，並不代表你們的戀情比較無聊。如果你們的戀情使你感到不開心，絕不會是因為其他人的戀情─而是因為你們的戀情中有某些因素使你覺得不開心。別再聚焦在其他人身上了，請自己想清楚，你的目標是什麼。說到底，在一段戀情中，最重要的就是你過得是否快樂。

2.應理解無論遇到何種狀況，只要你的另一半想要和你在一起，就必定可以找到能和你在一起的快樂但平凡的方法

我覺得浪漫喜劇已經把我們的生活給毀了─既是因為英文字典裡多了浪漫喜劇「rom-com」這個詞，也是因為浪漫喜劇使我們變得不切實際。我們因此開始相信童話故事與電影《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...）中的戀情，雖然我很喜歡這部電影，但我真的忍不住想問，如果他們真的那麼想要在一起的話，幹嘛不早點承認啊？

生活不是電影劇本，也不是愛情小說。生活就只是一群平凡的人類按照動物直覺，為了和吸引他們的對象交配而四處奔波。沒有什麼花招。就只是為了可能有做愛的機會而和其他人性交，如果成功做出了愛（無論有沒有性交），我們這些人類就會立刻做出反應，通常我們的反應都會像笨蛋一樣，這是因為愛情總是會對人們產生超怪的影響。話雖如此，但如果某個人想要和你在一起的話，他必定會想要和你說話，想要和你相處，想要和你在一起。不，普通情侶不需要事事完美，只需要足夠好就行了。而「足夠好」，代表的是總能找到方法度過難關。你不需要枯等對方回覆訊息，也能弄清楚這一點。

3.應傾聽「不怎麼樣」之直覺

在普通人的世界中，事情不需要總是處於超棒的狀態，但是如果你覺得這段感情已經低於「足夠好」的話，那麼或許是時候該前進了。你的感覺不會說謊。如果你覺得有些事情不太對勁，很可能真的不太對勁。舉例來說，如果你覺得你的另一半可能在偷吃，也許不是胡思亂想（但也有可能其實沒有；正如我常說的─先仔細判斷，再做出指控。事實上我從來沒說過這句話，但我從現在開始常說應該還不晚吧？）你不該忽視自己的直覺。你值得足夠好的感情。請別忘記這一點。

4.應給足夠好的關係一個機會

如果你對某個人有感覺，當然會想進一步了解這是不是愛。畢竟這就是約會的作用。或者我該說，這是約會以前的作用，如今約會的作用變成靠著應用程式上的外表與興趣來批判一個人。你必須先透過智慧型手機和對方聯絡並計畫好見面，在經歷了這些繁雜的手續後，你才能判斷對這個人有沒有感覺。老實說，我覺得這整串嚴峻考驗實在非常荒謬，其實在見到真人後，你只要花數秒鐘就能搞清楚你和這個人之間有沒有初步的感覺了。初次約會應該是這樣：「我們在酒吧前面碰頭，閒聊兩分鐘，接著再決定要不要繼續真正的約會。」雖然這種約會仍然有機率會很爛，但你有很大的機率能用這個方法過濾掉一大堆人。無論你是如何認識潛在戀愛對象的，只要你對那個人有感覺，就應該去追。就算你覺得他看起來是個一點都不特別的普通人也沒有關係─最重要的是你對他有感覺。

5.應與欲共度餘生之伴侶討論所有普通的小事，這是因為確保你們兩人的世界彼此契合

你想要結婚嗎？你想要旅遊嗎？你怎麼看待小孩？你的「夢想家園」長什麼樣子？你想要住在哪裡？你如何衡量金錢價值？在愛情裡，討論重要又平凡的生活瑣事永遠都不嫌早。何必要等到你和一個人交往許久之後，才發現他的想法和你截然不同呢？你可以選擇趁早確認你們有沒有辦法找出折衷方案，或者，你也可以選擇避免討論這些話題，等到之後再說，並暗自希望另一半和你的意見一致。而你必須面對的風險是，如果對方的價值觀和你不一致，你可能必須經歷非常艱難的分手。若你和必須分手的對象在一開始就討論過這些事，你就可以把和他交往的這段時間用來獨自享受生活，或許還能認識其他價值觀與夢想都和你一致的人，或者認識至少願意過上一個快樂又平凡的生活的人。

6.應在伴侶不確定兩人的未來時，離開對方

如果他不願意做出承諾，請務必離開。說真的，別再想著他終有一天會做出承諾，他不會，就算真的在未來的某天做出承諾，但你真的希望和你度過後半生的人曾在和你交往的其中一段時間覺得：「這個嘛，我現在還不知道我想不想和你永遠在一起耶。你可以慢慢等我決定嗎？」什麼鬼啊？不，你才不要慢慢等待對方決定要不要和你邁向未來，並因此延後你自己大有所為的未來。在對方下不了決心時，你應該要再次進入情場，繼續前進。如果他最後決定你就是彼此的未來，而你的未來仍有位置能讓他參與，那麼這樣很好─接下來你們就可以一輩子在一起了。但絕不要枯坐在原地等待，這種行為太可悲了。

7.應在感情無法繼續下去時，接受事實

愛情有時很苦。你必須付出努力。但是，如果你已經努力不懈許久，事情一直沒有達到足夠好的程度，那麼你終究要停下來，捫心自問這段戀情是不是注定無法成功。看似完美的戀情，不代表真正完美的戀情。就算你們的戀情在多數時候都很好，也不代表應該要忽視狀況很差的時候。你不能強迫自己或其他人想要或喜歡特定的事物。你不能強迫其他人改變。你不能強迫自己變得幸福，當然也不能強迫兩個人相愛。你能做的是接納自己的平凡生活，並放下這段生活中比平凡更糟的事物。

8.跟我說一遍：有時候，只有愛是不夠（好）的

這是我的親身經歷，我要說的是，雖然你們相愛得要命，但這並不代表你們之間的感情必定能克服所有阻礙並走到最後。有時候，只有愛是不夠的。或許你愛的對象不想要養小孩，而你也不願意放棄你能和他養小孩的機會。或許你們幾乎遇到什麼事都會吵架，而你再也不想要繼續這段會毒害你們的關係了。或許你們的世界就是無法契合，而且未來也不可能契合。無論你遇到的是哪種狀況，都沒有關係。人類誕生到地球上時，並不是電子遊戲裡的角色，我們的目標並不是找到一個特定的對象。我們可以談戀愛的對象不只一個人，所以就算你的其中一段戀情走不下去，也沒有關係。只要你想要再次找到愛，就能再找一次。

9.不應為了找到令人不可置信的非凡愛情，而拒絕接受平凡的感情

平凡的愛情，也是愛情。就像是你可以當個平凡的人一樣，你的愛情也可以是平凡的愛情。就算你們不至於每天見面，也不代表你做錯任何事。就算你們沒有牽手逛街，也不代表你做錯任何事。就算你們之間的愛已經沒有一開始那樣令人不顧一切，也不代表你做錯任何事。各位，這就是人生。你要知道足夠好和不夠好之間的差異，這是因為足夠好的愛，往往也是最偉大的愛。過度的熱情，可能會使你走上不太好的過激道路。

10.絕不應該按照數年前安排的人生規畫，影響愛情關係中的決定。應全心接納普通且自然而然出現的愛與人生

你可以選擇跳脫人生規畫，按照自己的速度過生活，此外，你也不可能為了人生規畫而控制人生中出現的所有鳥事。不想結婚或不想養小孩嗎？沒問題。想要結婚，但不想要馬上就結嗎？那就不要馬上結婚。但是，就算你在遇到另一半後變得想要馬上結婚，也不需要因為先前制定的人生規畫而對結婚感到猶豫。你擔心自己無法及時遇到對的人與生小孩嗎？請進入情場，試著尋找能讓你心動的人。但同時你也可以了解其他選擇，不要因為沒有找到愛情而認定自己是個失敗者。愛情是很特別的，不是嗎？如果每個想要找到愛情的人都能立刻就找到愛情的話，愛情就沒那麼特別了，對吧？

有太多人預先安排好自己的人生規畫了。「二十六歲訂婚，二十七歲結婚，三十歲之前生第一個小孩。」至少我以前總是這麼告訴自己的。但是，在我二十六歲時，我卻沒那麼想要趕快結婚。接著，我三十歲了，但我根本還沒有準備好要生小孩（不過如果當時我真的生了小孩的話，我也很願意接受這些事情，例如接受銀行帳戶只剩下負債之類的）。直到那時候，我才意識到這一切其實都沒關係。我為什麼要這麼趕呢？我想要證明什麼？人們在各種不同的年齡結婚，有些人結婚好幾次，有些人一輩子不結婚。此外，儘管對女人來說，懷孕的年齡很重要，但現在也有其他方法可以在你的年齡不適合懷孕後養小孩。

說到底，我們應該要在想做某件事的時候，再因為想做而去做這件事。當生活用預料之外的事件揍你一拳的時候，你得順著這一拳的力道轉身，而不是用力反抗。依照自己的速度生活，絕不是低於平均水準的生活方式。若因為覺得自己理應擁有某些事物，所以才去追逐那些事物的話，這才是真正低於平均水準的生活方式。但你並不是個特別的人，你只是個普通人。相較於努力達成很可能永遠不會適應的特殊生活，不覺得過上本就適合自己的平凡生活比較好嗎？我永遠都寧願選擇足夠好的生活。