Bank run不是銀行在跑

有關注外媒的朋友,最近應該會常常看見”a bank run"或"arun on banks"這樣的字眼。這可不是銀行跑路,也不是流動銀行。一起來看看,幾個和run搭配的道地用法。

1. A bank run/a run on banks

(X)銀行跑路/流動銀行

(O)銀行擠兌

在理解bank run之前,我們先來看”run on something”這個片語。

Run原意是「奔跑」,想像一下一窩蜂的人都跑去做某件事,就是run on something。例如,情人節大家爭相買玫瑰,那我們就可以說:

There’s always a run on roses before Valentine’s Day.

物資缺乏時,也會有瘋狂搶購,run可以搭配動詞make:

The outbreak of covid-19 made a run for face masks and other household goods. 新冠疫情爆發時,民眾瘋狂搶購口罩和其他生活物資。

理解了"a run on something"之後,再來看看"a run on the bank"。

大家會一窩蜂跑去銀行,自然是去提款。”A run on the bank”或是簡化成”a bank run”就是「銀行擠兌」”。

Growing nervousness among small investors also led to a run on some banks. 小型投資者日益增長的緊張情緒也導致了一些銀行的擠兌。

Even a minor bank run could bring down the system. 即使是小規模的銀行擠兌也可能導致系統崩潰。

2. Run its course

(X)去上課

(O)自然發展/持續到自然結束

Course大家熟悉的意思是「課程」,進一步延伸,就有「方向、歷程、路徑」的意思。”Run its course”是指「走完該走的歷程」,很好用的一個片語。

The doctor's advice is to let the fever run its course. 醫生建議讓高燒自然退下去。

We can't help letting the matter run its course. 我們不得不讓事情順其自然。

3. Be running on empty

(X)跑完了

(O)勉強支撐

“Running on empty”指「雖筋疲力竭仍打起精神繼續工作」,形容自己很累時,派得上用場的一個成語。

I have been running on empty for the whole afternoon. 我整個下午都在疲憊狀態下繼續工作。

I get the impression he's been running on empty for months now. A holiday will do him good. 我感覺他如今有好幾個月都是在勉強支撐。休假對他會有好處的。

4. Run a mile

(X)跑一哩路

(O)極不情願去做/避而遠之

Run a mile字面的意思是「跑一英里」,試想一下,有人對某件事run a mile,要跑一英里來極力躲避這件事情,代表這個人非常「不情願」。

She'll run a mile if you contact her direct. 如果你直接聯絡她,她一定避得遠遠的。

本文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。