麵包漲價是因為小麥漲價？萬物齊漲的真相跟你想的不一樣

當代貨幣學大師歐文．費雪（Irving Fisher，1867～1947）是耶魯大學教授，也是美國第一位數理經濟學家，許多知名的經濟學理論更以他命名。早在百年之前，他就已經做出「貨幣縮水」的預言，指出物價與流通的貨幣量、流通效率和交易量有關，值得我們做為研究、探討貨幣、利率與物價的積極參考。

近幾年，中間商受到很多指責。中間商做為一個群體，其利潤是否比以前多是一個公平問題。為了方便討論，就算18年來中間商的利潤大大增加──不僅絕對值上的增加，而且考量物價上漲因素後也增加，其影響也只是讓零售價和批發價分離而已。但在這裡，無論理論傾向如何，並未能看出批發與零售間的價差相當大。批發價當然沒有下跌，而是上漲了，而且似乎上漲速度幾乎跟零售價一樣快。

據說，鐵路運輸變長、電話、免費送貨系統、獨立包裝、衛生法、牛結核菌素試驗、腐肉處理、衛生的牛奶、廣告、不科學的管理、淘汰再製奶油和「腐爛」「長斑點」的雞蛋，也都是生產成本增加的原因。為簡單起見，我們可以忽略下列事實：這些變化中許多是提升品質，可以說帶給消費者某種補償。但有個事實我們不能忽視，即所謂生產成本的成長，要麼本身很小，要麼在生產過程中，被其他地方所節省的開支輕鬆抵消，甚至不只是抵消。原因很簡單：今天生產物品、按勞動力計算的實際成本，無疑比很多年前低得多。我們不能簡單用錢來衡量生產成本，我們還要考慮美元所喪失的購買力。否則，我們就是在繞圈圈，試圖以勞動力價格的上漲來解釋物價的上漲，或者相反。

在所有對生活成本高漲的解釋中，用生產的貨幣成本高漲來解釋，最為膚淺。這種解釋，僅僅是用一個相關物價解釋某個物價而已。我們承認，許多物品價格是相互關聯的。麵包價格跟小麥價格相關，其中一個會隨另一個的變動而變動。如果其中一個沒有大幅上升，另一個也無法大幅上升。但是，如果麵包師告訴我們，麵包價格上漲，是因為小麥價格上漲，他其實既沒解釋麵包價格上漲，也沒解釋小麥價格上漲。他只是把解釋這件事，丟給跟他無關的另一件事物而已。當然，商人有義務研究對其經營的產品價格有影響的直接原因，但如果我們想要解釋價格變動，我們必須看得更遠，跳過這些近因去找更遠的原因。換句話說，如果麵包師真的要解釋麵包價格的上漲，他也必須解釋小麥價格的上漲，他不能把解釋的任務推給另一種商品。這種方法永遠無法觸及問題的根源，只是在不停的轉移解釋。就像古代哲學家說，地球是由一個巨人舉起的解釋一樣，當被問到那是什麼支撐巨人時，他們說他是站在一隻烏龜身上。我們仍然需要知道是什麼支撐著烏龜，不管我們往前追溯多少步，只要我們不得不假設存在另一個支撐物，我們就無法得到根本的解釋。

我們要解釋的，其實是所有、整體的物品價格上漲。雜貨店老闆說他之所以要價高，是因為別人給他的價格本身就高。這種說法對我們沒有多大幫助。當然，零售商喜歡把責任推給中盤商為自己開脫，中盤商則解釋說他的生產成本漲了，把責任推給大盤商，說他們開價高。大盤商則將責任歸咎於生產商，生產商就說它的工資支出上漲。可是，即便追溯到這裡，也沒有給出任何最終結果。領工資的人會告訴我們，他們必須獲得更高的工資，因為各種物品的零售價格更高了。顯然，這種解釋高生活成本的努力，只是回到高生活成本本身。

這樣的推論讓人想起幾年前的一幅漫畫，漫畫中幾個男人圍成一圈，每個人身上都貼著標籤，並用手指責旁邊的那個人：從零售商到批發商，再到大盤商，然後到生產商，再到領工資的勞動者，然後又再次回到零售商。

黑心食品實際上是上述改善食品品質的方法的反例。如果改善食品提高了價格，在食品中摻入廉價成分，則應該會降低食品價格和品質。但至於為何說黑心食品提高生活成本，至今沒有確切的解釋。這說明，人們可以隨隨便便就把任何時事說成是造成生活成本昂貴的原因。