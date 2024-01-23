家電汰舊換新迎新春 集雅社滿額再抽五星住宿加按摩椅

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農曆春節將至，家電汰舊換新就趁現在！新春購買家電享多重好康，包含集雅社獨家滿額抽萬元住宿券及按摩椅、品牌優惠買就送、百貨回饋最高滿萬送千，及政府節能補助最高5000元，好禮享不完。

2月29日前至百貨商場找集雅社「好禮龍抵家 好事成雙加倍送」，指定家電最低6折起、集利金雙倍送等活動，消費滿額再抽市值15,000元阿里山英迪格酒店雙人房住宿券，還有綁定LINE@會員即有機會獲得最大獎萬元集利金抽獎活動；另外，3月31日前還推出「空調早鳥 霸氣獻禮」加碼12大好康，滿額抽市值49,800元的TOKUYO按摩椅乙台、日月潭五星酒店住宿券等多項好禮，LG/Panasonic/日立空調再加贈限量居家清潔折抵券，豐富活動搭配百貨回饋及品牌優惠，讓你新春好康拿不完。

迎接新年，許多家庭會趁著農曆年前將使用時間較長的電器汰舊換新，或添購家電提升生活便利性。百貨家電領導品牌集雅社指出，年前家電品牌相繼推出優惠方案，搭配百貨回饋及政府延長節能補助最高5000元，現在入手正是最佳時機。

眾多品項中以一級能效冰箱及冷暖空調為詢問度高的大家電；小家電則以除濕機、清淨機與吸塵器為主。除了上述項目之外，包含影音搭配商品音響聲霸、電競螢幕，或提升家事處理效率家電，如洗碗機、乾衣機、洗乾合一機型，也為近期熱銷商品。

冰箱、冷暖空調、除濕機等電器長期使用後，則效能會大幅降低造成大量耗電，而變成電費高漲的元兇。集雅社家電規劃師提醒消費者，今年政府節能補助最高5000元再延長，由於補助數量有限，趁著新春搭配多項優惠，讓你省荷包又有高CP值。

此外新年「買大不買小」與「多功能合一」亦為消費者挑選家電主要挑選重點。今年「買大不買小」則在電視80吋以上規格詢問度有明顯成長，搭配音響、聲霸讓居家影音娛樂升級，不論是追劇或打電動，皆能透過大螢幕營造出絕佳影音效果，陪伴家人共度美好時光。「多功能結合」從去年開始詢問度快速提升，其中包含硬體功能的合一，如清淨機結合茶几；與軟體功能上的合一，如洗乾衣機、空清除濕機，再結合IoT遠端操作功能，節省空間的同時又提升生活便利性，因此深受年輕消費族群喜愛。

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