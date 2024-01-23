台港鬧罷工 春運恐芭比Q

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮機師罷工事件最新進度

台港航空界均傳在農曆春節醞釀罷工行動。桃園市機師職業工會（下稱機師工會）22日在桃園市勞動局代表與工會律師見證下進行機師罷工投票的開票，取得合法罷工權，不排除春節前後罷工。長榮航空表示，已成立緊急應變小組應對罷工，不放棄與工會協商。

此外，香港國泰航空自2023年底因人手不足取消航班，光是1月7日～9日三天，有50班次抵港及離港航班取消。最初說法是因機師感染呼吸道疾病影響，但遭工會踢爆是疫情期間公司大舉裁撤機師，國泰航空則發表道歉聲明，坦承機師不足，且表示仍將持續好一陣子。而工會近日再度指控資方輪班安排混亂、縮減外站休息時間、削減人手等，揚言如得不到正面溝通，不排除農曆新年罷工。

行政院高層22日表示，站在政府立場，鼓勵勞資雙方藉由對話取得共識，萬一春節真罷工，也要求交通部做好全面準備。行政院消保處正在彙整具體影響，屆時對外說明如何進行權益保障。

旅行社業者哀嚎，一旦航空業鬧罷工，好不容易從疫情低谷復甦的氣勢恐澆熄，且長榮航罷工僅給予24小時的預告時間，春節旺季期間臨時變動航班幾乎沒有空間，恐怕只有取消行程退費一途。

機師工會22日公布開票結果，1,398位工會成員，有910人領票，900人同意罷工，等於65％同意罷工，確定取得合法罷工權，預計春節前後罷工，在罷工前24小時預告。同意罷工的機師中，543人為長榮航空機師，華航、星宇航空機師約357人。長榮航空機師總數為1,460人，同意的占比為37％。長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，以為因應罷工。

機師工會長榮分會本次罷工三大訴求：調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。長榮航空自2022年與機師工會協商至今，依職級不同底薪已調整逾20％，飛行津貼同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加新台幣18,000～36,000元以上。外站津貼部分也自2023年迄今調幅達17％。近期也宣布發放6個月的年終獎金及調薪規模，今年股東會後也會發放去年結算獲利的員工酬勞。

長榮航強調，無法因短期間獲利一次性大幅調薪，但會增進員工薪資福利及分享營運成果。本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，晉升機長標準與本國籍機師一致。（相關新聞見A2）