2023年外銷訂單 連二黑

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台灣近五年外銷訂單表現

近期外銷訂單表現

經濟部22日公布去年12月與全年外銷訂單統計。12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16％，再度翻黑，更遠低於預期。統計處預估，1月訂單金額將續減、出現二連黑。

另外，去年全年接單也衰退至5,610.4億美元，年減15.9％，為連2年出現負成長，今年景氣好轉估要等到下半年。

統計處處長黃于玲指出，2023年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟、產業調整庫存，景氣前景不明讓業者保守觀望，導致全年接單衰退至5,610.4億美元，年減15.9％。

展望未來，黃于玲表示，新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能，但第一季為電子產業淡季，與包括升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素，甚至紅海衝突升溫，干擾全球景氣復甦力道，影響廠商下單意願，預估1月外銷訂單金額將續減，來到380億至400億美元，年減15.8％至20％。

黃于玲分析，依WTO、IMF預估，今年全球貿易量優於去年成長，台灣是出口導向國，將有利接單表現，並有機會搭上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技的龐大需求，但通膨與升息尚未緩解，地緣政治有更多不確定性，全年景氣出現好轉可能要等到下半年。

針對紅海危機與巴拿馬運河壅塞等不利因素，黃于玲說，現階段已經出現航運干擾、運費上升、航期延宕等負面影響，若演變為長期問題，恐怕會形成下一波通膨，也會讓全球景氣復甦增添隱憂。

從接單地區來看，美國、陸港及歐洲去年全年皆出現史上最大跌幅。美國12月訂單139.6億美元，年減21.6％、連續14個月負成長，2023全年接單1,782.8億美元，年減14.8％；陸港12月訂單為100.7億美元，年減3.5％、終止二連紅，全年接單1,203.4億美元，年減17.2％。

歐洲全年接單939.1億美元，年減30.2％；東協12月訂單66億美元、為歷年同月新高，年增32.4％，而2023全年接單848.1億美元、寫史上新高，年增14.7％。（相關新聞見A5）