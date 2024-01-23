反制科技戰 陸鎵、鍺對美日出口劇減

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中國去年鎵鍺出口貿易情況

中國去年8月管制電子產品和半導體重要材料鎵、鍺出口，作為反制美國及其盟友的貿易科技制裁。據中國外貿數據顯示，美、日兩國受挫最嚴重，且美國自2023年7月之後，便未再取得中國的鎵和鍺。

撇除氮化鎵等項目，透過中國海關總署線上數據平台查詢「鍛軋的鎵及其製品」、「鍛軋的鍺及其製品」兩項目，以美元計，中國2023年出口鎵和鍺規模均較2022年同期衰退，其中鎵更是大幅衰退逾66％。

市場關注中國對美日韓俄等重點國家出口變化。中國去年全年對美國出口鎵規模衰退20％，出口鍺規模則是增長51％。中國對日本兩項目出口規模均呈現衰退，其中鎵出口規模銳減74％。另外對於韓國與俄羅斯，中國去年的出口規模均有攀升。

雖然美國在鍺項目的規模看似未受禁令影響，但逐月數據發現，中國去年最後一次對美出口鎵、鍺分別出現在6和7月，美國當時採購鎵、鍺規模為13.27萬美元、262.21萬美元，均占其全年規模的38％，採購規模較此前月份明顯提升。

該狀況也反映美國窘境，自去年7月後就無法再從中國進口鎵、鍺。對比其他國家，中國去年最後一次出口鎵、鍺給日本發生在11月和10月；對韓國則是直至12月仍有出口。

不過日本仍受管制令烏雲籠罩，日本同樣在去年7月有大規模進口鎵、鍺跡象，對兩項物資分別斥資逾110萬美元採購，規模高於此前月份。

在7月後，或受到管制措施影響，日本進口頻率與規模有很大程度限縮。

香港南華早報引述專家分析，未來中國很可能再管制其他重要材料出口至美日等國，以回擊美國與其盟國對中國的晶片禁令等制裁。

報導引述專家表示，當前美國與日本須要擴大對於鎵、鍺材料的供應來源，但預計會相當程度提升它們的進口成本。中國還在去年10月實施對於石墨產品的管控，衝擊電動車產業與日韓等主要貿易國。（相關新聞見A10）