民航局升級應變小組 籲勞資24日前達共識

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長榮機師工會22日取得合法罷工權，擬朝春節期間啟動罷工。交通部民航局表示，已升級應變小組，考量春節將近，雙方應以旅客權益為優先考量，要求24日在桃園市政府召開勞資協商前，應先就機師工會所提薪資結構等三項訴求達成共識。

民航局表示，因應機師工會取得罷工權確定，已要求長榮航空須確實掌握運能，避免訂票旅客權益受到衝擊；此外，長榮航空應於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息，官網揭露的罷工投票訊息需及時更新。

民航局指出，先期應變小組已升級為應變小組，自去年12月18日機師工會宣布發動罷工投票後，已召開三次會議，將持續要求長榮航空於協商及應變過程，需以維護飛航安全及搭機旅客權益為最優先考量。

在罷工投票開票前，桃市府勞動局曾三度邀集協商，21日開票前的最後協商沒有結論。交通部次長林國顯表示，雙方仍有意願繼續溝通，歧見主要在加薪幅度，相信資方會有不一樣的思考方式，盡快協商取得共識。

對於罷工最遲於24小時前預告一事，林國顯說，以航空業來說，24小時預告時間過短，春節期間已訂票的旅客及旅行業者來說最擔心出現不確定因素。取得罷工權只是目前的狀態、是過程的手段，但不是最終目的。此外，勞動部也指出，春節期間罷工影響深遠，且替代性運輸量難以分擔，籲持續溝通解決勞資爭議。民航局強調，將配合勞動部，協助勞資雙方儘速達成共識。