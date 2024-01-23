2024美國總統大選 共和黨佛州州長退選 川普聲勢大漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

共和黨籍佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）21日宣布退出總統大選，並為美國前總統川普背書，令川普在新罕布夏州黨內初選前夕聲勢大漲。如今共和黨內足以和川普抗衡的對手，只剩下前美國駐聯合國大使海利（Nikki Hayley）。

迪桑堤斯21日於X平台發布長達5分鐘的影片，表示大部分共和黨初選選民想再給川普一次機會。他一度是共和黨內部聲勢最旺的總統候選人，但日前在愛荷華州黨內初選慘敗後聲勢大跌。相較之下，川普即便身陷4起刑事訴訟官司，一共背負91項罪嫌，在共和黨選民心中依舊保有崇高地位。

共和黨競選顧問歐康諾（Ford O'Connell）表示：「迪桑堤斯退選無疑讓川普成為最大受惠者。」

新罕布夏大學民調中心主任史密斯（Andrew Smith）表示，當地有三分之二的迪桑堤斯支持者表示川普是心中的第二人選，如今迪桑堤斯宣布退選後，這些選民很有可能轉而支持川普。

共和黨黨內初選第一站在愛荷華州落幕後，第二站新罕布夏州23日登場，川普及海利不約而同都在上周末親赴當地宣傳造勢。路透報導，新罕布夏州的大量獨立選民都能參與共和黨黨內初選，相較於保守派選民占多數的愛荷華州，新罕布夏州對海利較有利。儘管如此，CNN民調顯示川普在新罕布夏州支持率高達50％，海利支持率只有39％，如今迪桑堤斯退選更讓川普勝算在握。